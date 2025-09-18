Tilguath denuncia falta de oportunidades de jugadores de Olancho FC en las selecciones: "En la Sub 20 quisieron meterme futbolistas"

Fiel a su estilo, Reynaldo Tilguath, no tuvo reparos en revelar una crítica directa y sincera sobre la situación actual de las convocatorias a las selecciones nacionales de Honduras y el reconocimiento de los jugadores de su equipo. El “Chino” explica que no es que el equipo haya dejado de aportar talento, sino que simplemente no se les está dando la oportunidad en las diferentes categorías juveniles y en la selección mayor. Además, el entrenador defiende la calidad de los futbolistas del Olancho FC y rechaza algunas críticas, especialmente sobre su desempeño en la cancha, aclarando que ciertas funciones, como atacar, pueden generar ciertas percepciones erróneas. También cuestiona la parcialidad y las decisiones que se toman en la federación, donde según él, existen presiones por incluir jugadores que no necesariamente son los mejores o los más merecedores.

En la conferencia de prensa, el técnico también recuerda su propia experiencia dentro de la federación cuando fue técnico de la Sub 20 y cómo tuvo que resistir esas presiones para mantener criterios justos en las convocatorias. Señala que las diferencias no son azarosas y parecen tener un patrón, ya que incluso cuando su equipo está entre los primeros lugares en la liga, sus jugadores no reciben la misma consideración para formar parte de las selecciones nacionales. Finalmente, el entrevistado reconoce que algunos entrenadores, que antes solían recorrer el país para observar y seleccionar talentos, han dejado de hacerlo, lo que afecta la calidad y ecuanimidad en la elección de jugadores y nombró a Reinaldo Rueda.

"No es que nosotros hemos dejado de aportar (jugadores a la Selección de Honduras), es que no los llaman. Son cosas diferentes. Mira, te lo voy a poner así. Hay selección sub-17, vean las convocatorias que hacen. Nadie conoce Olancho. ¡Nadie!. ¿Quién es el último campeón de reserva? Vayan a ver si hay algún jugador del Olancho ahí. El equipo de reserva ya cumplió con los minutos Sub-17. Vayan a ver si hay alguno del sub-17 en la selección. ​​​​A la única que llaman a veces es a la sub-21", comenzó diciendo. A mirada de Tilguath, los potros tienen jugadores de talla selección. "Alex López, Machuca Ramírez, Óscar Almendárez tienen para estar ahí, aunque muchos dicen que no defiende, pero si lo que quiero es que ataque. Por eso le pongo a alguien que lo proteja. Recuerdan cuando ustedes mismos decían por qué no llaman de Marathón. Si llaman a Alexy Vega porque es goleador? Si no, no lo llaman". "Hay muchos periodistas que lo dicen por ahí. O sea, di la verdad y vas a tener enemigos. Yo por eso tengo muchos anticuerpos, porque digo la verdad. Capaz en algunas cosas esté equivocado como cualquier ser humano. Pero algo claro es que todos los equipos tenemos derecho a tener un jugador en la selección", aseveró. Para el entrenador del Olancho FC, todos los clubes de la Liga Nacional tienen derecho de tener jugadores en la bicolor. ¿Quiénes están en los primeros lugares? Marathón, Olimpia, Potros, Motagua, después viene Juticalpa, después Platense. ¿Y tan malos son nuestros jugadores que no hay ninguno?. No quiero pensar que hay algo en contra de los jugadores de nosotros o del equipo".