Tilguath denuncia falta de oportunidades de jugadores de Olancho FC en las selecciones: "En la Sub 20 quisieron meterme futbolistas"

"No es que nosotros hemos dejado de aportar (jugadores a la Selección de Honduras), es que no los llaman. Son cosas diferentes. Mira, te lo voy a poner así. Hay selección sub-17, vean las convocatorias que hacen. Nadie conoce Olancho. ¡Nadie!. ¿Quién es el último campeón de reserva? Vayan a ver si hay algún jugador del Olancho ahí. El equipo de reserva ya cumplió con los minutos Sub-17. Vayan a ver si hay alguno del sub-17 en la selección. A la única que llaman a veces es a la sub-21", comenzó diciendo.A mirada de Tilguath, los potros tienen jugadores de talla selección. "Alex López, Machuca Ramírez, Óscar Almendárez tienen para estar ahí, aunque muchos dicen que no defiende, pero si lo que quiero es que ataque. Por eso le pongo a alguien que lo proteja. Recuerdan cuando ustedes mismos decían por qué no llaman de Marathón. Si llaman a Alexy Vega porque es goleador? Si no, no lo llaman"."Hay muchos periodistas que lo dicen por ahí. O sea, di la verdad y vas a tener enemigos. Yo por eso tengo muchos anticuerpos, porque digo la verdad. Capaz en algunas cosas esté equivocado como cualquier ser humano. Pero algo claro es que todos los equipos tenemos derecho a tener un jugador en la selección", aseveró.Para el entrenador del<b> Olancho FC</b>, todos los clubes de la Liga Nacional tienen derecho de tener jugadores en la bicolor. ¿Quiénes están en los primeros lugares? Marathón, Olimpia, Potros, Motagua, después viene Juticalpa, después Platense. ¿Y tan malos son nuestros jugadores que no hay ninguno?. No quiero pensar que hay algo en contra de los jugadores de nosotros o del equipo".