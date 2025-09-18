CD Choloma respira a costillas del Victoria en juego donde Jorge Ernesto Pineda logra su primer triunfo con los maquileros

<b>(2) - CD CHOLOMA -</b> Jeison Truque; Milton Núñez <i>(Yasser Santos, 56')</i>, Jhonatan Córdova<i> (José Zamora, 64'),</i> Johnny Leverón, Julio Bernárdez; Yethson Chávez, Jordi Franco <i>(Ariel Díaz, 77')</i>, Brayan Félix, Axel Alvarado <i>(Luis Núñez, 77')</i>; Marco Aceituno<i> (Kemsie Abbott, 64')</i> y Brayan Castillo.<br /><br />DT: Jorge Ernesto Pineda<br /><br />Goles: Marco Aceituno 36', Bryan Félix 73'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Jordi Franco, Ariel Díaz.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(1) VICTORIA - </b>Michaell Perelló; Wisdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Ángel Barrios <i>(Déster Mónico, 46')</i>; Allan Banegas (<i>Luis Franco, 77'</i>), Carlos Matute <i>(Humberto Acevedo, 21')</i>, Walter Martínez<i> (Abner Portillo, 46'),</i> Samuel Card; Carlos Bernárdez <i>(Marcelo Espinal, 46')</i> y Daniel Delgadillo.<br /><br />DT: John Jairo López (COL)<br /><br />Goles: Luis Franco 90'<br /><br />Tarjetas amarillas: Abner Portillo, Samuel Card.<br /><br />Tarjetas rojas: Michaell Perelló 18'.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Rubén Deras, Choloma.<br /><br />Arbitro: Raúl Castro.