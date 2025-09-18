Liga Nacional

CD Choloma respira a costillas del Victoria en juego donde Jorge Ernesto Pineda logra su primer triunfo con los maquileros

CD Choloma derrotó al Victoria en el Rubén Deras por la Jornada 10 con goles de Marco Aceituno y Bryal Félix.

finalizado
CD Choloma
CD Choloma
2
Victoria
Victoria
1
2025-09-18

CD Choloma respiró tras conseguir un valioso triunfo 2-1 sobre Victoria en la décima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Con este triunfo, el cuadro rojinegro celebró su primer éxito bajo la dirección de Jorge Ernesto Pineda, quien tomó las riendas tras la salida de Fernando Molina.

Desde el inicio, el encuentro mostró una dinámica interesante. Al minuto 12, Bryan Félix protagonizó la primera acción destacada con una llegada peligrosa que obligó al portero Michael Perelló a desplegar toda su habilidad defensiva para evitar la caída de su arco. El guardameta del Victoria se erigió como figura durante esos minutos iniciales y mantuvo su portería en cero frente a un Choloma insistente.

La equidad en el trámite se quebró al 18' cuando Perelló intentó una arriesgada salida desde su área que terminó en falta sobre Bryan Castillo. La jugada, además, costó la expulsión del portero visitante por parte del árbitro Raúl Castro, lo que dejó a Victoria con un hombre menos para afrontar el resto del duelo. Este episodio terminó por inclinar la balanza del lado local.

Con un jugador más, CD Choloma tomó el control del compromiso y abrió el marcador en el minuto 36. Marco Aceituno, quien no tuvo marca alguna, disparó con potencia desde fuera del área y colocó el balón en el fondo de las redes, desatando la alegría entre sus compañeros y la afición presente en el estadio. Este gol resultó un golpe de autoridad para el conjunto rojinegro.

En la segunda mitad, el Victoria mostró deseos de complicar el panorama a los locales, pero sin ser eficaces. Al 72, Kemsie Abbott tuvo la oportunidad más clara para aumentar el marcador en el encuentro, pero su disparo fue detenido con gran reflejo por Humberto Acevedo, el portero colombiano encargado de proteger la meta de los lecheros que ingresó de cambio.

En la jugada siguiente, Bryan Félix se encargó de dejar en evidencia su capacidad individual, sorteando dos rivales, incluido Pablo Cacho, antes de ejecutar un remate colocado al ángulo superior derecho que no pudo ser detenido. Con esta acción, el marcador se amplió a 2-0, dándole tranquilidad a su equipo.

Cuando el partido estaba cerca de cerrar, el Victoria logró descontar al minuto 90 gracias a un error defensivo de Choloma. Luis Franco, el atacante mexicano, aprovechó la desatención para definir con precisión y poner el 2-1, reviviendo las esperanzas de su escuadra que buscó el empate en los instantes finales.

No obstante, el Choloma supo mantener la compostura y controló los minutos restantes con orden y temperamento, asegurando así un triunfo fundamental para respirar en la tabla de posiciones y empezar a construir una nueva etapa bajo el mando de Jorge Ernesto Pineda.

Este resultado da un respiro al los cholomeños y plantea un futuro alentador tras superar obstáculos y mostrar una mejora significativa en su juego colectivo más que todo porque derrotó a un rival directo en esa zona baja.

- FICHA TÉCNICA -

(2) - CD CHOLOMA - Jeison Truque; Milton Núñez (Yasser Santos, 56'), Jhonatan Córdova (José Zamora, 64'), Johnny Leverón, Julio Bernárdez; Yethson Chávez, Jordi Franco (Ariel Díaz, 77'), Brayan Félix, Axel Alvarado (Luis Núñez, 77'); Marco Aceituno (Kemsie Abbott, 64') y Brayan Castillo.

DT: Jorge Ernesto Pineda

Goles: Marco Aceituno 36', Bryan Félix 73'.

Tarjetas amarillas: Jordi Franco, Ariel Díaz.

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) VICTORIA - Michaell Perelló; Wisdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Ángel Barrios (Déster Mónico, 46'); Allan Banegas (Luis Franco, 77'), Carlos Matute (Humberto Acevedo, 21'), Walter Martínez (Abner Portillo, 46'), Samuel Card; Carlos Bernárdez (Marcelo Espinal, 46') y Daniel Delgadillo.

DT: John Jairo López (COL)

Goles: Luis Franco 90'

Tarjetas amarillas: Abner Portillo, Samuel Card.

Tarjetas rojas: Michaell Perelló 18'.

**

Estadio: Rubén Deras, Choloma.

Arbitro: Raúl Castro.

