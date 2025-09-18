Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Levantón de Motagua, que presiona arriba y Olimpia sigue cediendo terreno

En la segunda casilla está Olimpia , con 18 puntos también, pero con un partido menos disputado. Los Albos cuentan con un destacado ataque que ha anotado 21 goles y poseen una diferencia de +11, manteniéndolos cerca del puntero y en posición privilegiada para la clasificación a la siguiente ronda.

La tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras refleja un campeonato muy competitivo y ajustado en sus primeras jornadas. El Marathón ocupa la primera posición con 19 puntos tras 10 partidos, gracias a cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

Más abajo vienen en el pelotón Olancho FC y Motagua, quienes completan las primeras cuatro posiciones con 16 y 14 puntos respectivamente, ambas escuadras muy competitivas y con posibilidades reales de pelear por el título por el envión futbolístico que vienen mostrando. Los potros le igualaron en el Nacional al Olimpia.

Más abajo en la tabla, el Juticalpa FC y Platense luchan por mantenerse en los lugares que permiten avanzar a la siguiente etapa, con 14 y 13 puntos respectivamente. Equipos tradicionales como Real España y Lobos UPNFM se encuentran en la mitad de la tabla, mostrando un desempeño irregular que no les permite afianzarse en la parte alta, pero tampoco corren riesgo inmediato.

En la parte baja de la clasificación aparecen Génesis PN, CD Choloma y Victoria, con 7, 7 y 3 puntos respectivamente, ocupando las últimas posiciones. Los maquileros, aunque lograron un importante triunfo, sigue penando por la poca consistencia y los lecheros se encuentran en una situación crítica con el peor registro del torneo hasta el momento, enfrentando la urgencia de mejorar para evitar el descenso y otros problemas deportivos.