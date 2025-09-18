UPN le arranca un punto a Marathón en duelo marcado por la polémica: El "Monstruo" perdió chance de oro para estirar el liderato

Cuatro minutos después la polémica se hizo presente en favor en Choluteca. Selvin Brown señaló como penal una falta inexistente contra el argentino Brian Farioli que cayó en el área estudiante y el juez central no dudó en señalar la pena máxima. Damín Ramírez cobró el cheque al portador para el 2-2 en el Emilio Williams. En el último suspiro Messiniti falló espantosamente en el arco de ValladaresEl verde, con este resultado, perdió la oportunidad de estirar la ventaja en el primer lugar al sumar 19 unidades. Lobos, por su parte, es séptimo con 13 unidades en la tabla de posiciones del Apertura 2025.