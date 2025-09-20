Empate bajo rayos: Génesis PN y Platense firman la igualdad en un duelo interrumpido por tormenta eléctrica

<b>GÉNESIS PN</b>: 12- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca (Marvin Maldonado 78'); 3- Ismael Santos, 33- Antonio Polidoro (William Moncada 46'), 32- Gabriel Araújo; 14- Oliver Morazán (Héctor Castellanos 45+4'), 10- Heber Núñez, 15- Edwin Maldonado, 19- Denilson Núñez; 11- Ángel Tejeda y 7- Jeffry Miranda (Carlos Arzú 56').GOLES: Denilson Núñez 64' | AMARILLAS: Edwin Maldonado, Carlos Arzú | ROJAS: No hubo | DT: Fernando Mira.<b>PLATENSE:</b> 18- Javier Orobio; 19- Carlos López, 3- Elías Aguilar, 21- Brandon Santos, 24- Pavel Jhonson; 23- Manuel Salinas, 33- Alexander Álvarez (Eduardo Urbina 46'), 29- Carlos Pérez, 34- Yeison Arriola (Sebastián Espinoza 70'); 10- Erick Puerto (Aldo Fajardo 70') y 9- Nahuel Luna (Samuel Pozantes 46').GOLES: Erick Puerto 55' | AMARILLAS: Sebastián Espinoza, Carlos López, | ROJAS: Carlos Pérez | DT: Raúl Cáceres.