Empate bajo rayos: Génesis PN y Platense firman la igualdad en un duelo interrumpido por tormenta eléctrica

Génesis PN y Platense FC empataron 1-1 en el inicio de la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

2025-09-20

Este sábado dio inicio la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con el electrizante compromiso entre Génesis Policía Nacional vs Platense de Puerto Cortés.

Buscando romper la racha negativa de los últimos partidos de la primera vuelta, el "tiburón" atacó el arco de Balanta, pero sin ser efectivo en el Estadio Roberto Suazo Córdova, del departamento de La Paz.

Platense, con un menos, pegó primero en el marcador a través de Erick Puerto, pero un sensacional golazo de Denilson "Camavinga" Núñez dejó cifras definitivas en el departamento de La Paz.

ACCIONES DEL PARTIDO

Raúl Cáceres alineó a Nahuel Luna junto con Erick Puerto, metiendo presión en la zona baja del Génesis PN. Una de las claras del selacio llegó a través de los pies de Carlos Pérez, quien levantó un gran centro a la cabeza de Luna que acarició el gol estrellando la pelota al poste izquierdo de Balanta.

La presión para los locales no pasaba, porque nuevamente Luna tocó la puerta de Balanta en potente derechazo que salvó Balanta con los puños en el minuto 25 de juego. Génesis intentó reaccionar, pero los dirigidos por Fernando Mira no encontraban la conexión ni el juego para dañar la portería de Orobio.

TARJETA ROJA PARA CARLOS PÉREZ

Sobre el final de la primera parte cambió la planificación de Raúl Cáceres en el partido, cuando Nelson Salgado echó del campo de juego al talentoso volante Carlos Pérez, quien supuestamente tiró un codazo contra el defensor Cristopher Fonseca.

Génesis PN arrancó con todo en el complemento, arrinconó al escualo y Orobio empezó a tener más trabajo ante los ataques de Jeffry Miranda, William Moncada y Hebert Núñez. Sin embargo, Platense respondió pegando con gol a través de su goleador Erick Puerto en el minuto 55'.

Platense tenía el control en el marcador con diez jugadores, pero Nelson Salgado, por órdenes del comisario del cotejo, interrumpió el compromiso por descargas eléctricas cercanas al recinto ubicado en el departamento de La Paz.

La detención del duelo jugó a favor del Génesis PN que empató el choque con un brutal derechazo de "Camavinga" Núñez que se coló en el ángulo superior izquierdo del portero colombiano Orobio.

El choque no cambió en cuanto a resultado en los últimos 30 minutos y ambos clubes sumaron un empate. El "Tiburón" sumó su cuarto juego sin ganar, pero llegó a 14 unidades. Mientras que Génesis alcanzó las ocho unidades.

FICHA DEL PARTIDO

GÉNESIS PN: 12- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca (Marvin Maldonado 78'); 3- Ismael Santos, 33- Antonio Polidoro (William Moncada 46'), 32- Gabriel Araújo; 14- Oliver Morazán (Héctor Castellanos 45+4'), 10- Heber Núñez, 15- Edwin Maldonado, 19- Denilson Núñez; 11- Ángel Tejeda y 7- Jeffry Miranda (Carlos Arzú 56').

GOLES: Denilson Núñez 64' | AMARILLAS: Edwin Maldonado, Carlos Arzú | ROJAS: No hubo | DT: Fernando Mira.

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 19- Carlos López, 3- Elías Aguilar, 21- Brandon Santos, 24- Pavel Jhonson; 23- Manuel Salinas, 33- Alexander Álvarez (Eduardo Urbina 46'), 29- Carlos Pérez, 34- Yeison Arriola (Sebastián Espinoza 70'); 10- Erick Puerto (Aldo Fajardo 70') y 9- Nahuel Luna (Samuel Pozantes 46').

GOLES: Erick Puerto 55' | AMARILLAS: Sebastián Espinoza, Carlos López, | ROJAS: Carlos Pérez | DT: Raúl Cáceres.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
