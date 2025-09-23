Centroamérica

Alajuelense vs Motagua EN VIVO: El "Ciclón" empata y está sacando el negocio de visita; los "manudos" juegan con diez hombres

EN DIRECTO | Javier López no se guarda nada y esta es la alineación del Ciclón Azul para derribar a Alajuelense.

DESCANSO
Alajuelense
0
Motagua
0
    El Estadio Alejandro Morera Soto albergará el compromiso entre Alajuelense vs Motagua.

     Mario O. Figueroa
2025-09-23

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ALAJUELENSE VS MOTAGUA!

45': SE AGREGAN DOS MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO.

31': TARJETA AMARILLA: Marcelo Santos es el primer amonestado del Motagua ante la Liga Deportiva Alajuelense por Copa Centroamericana.

29': ¡LO QUE FALLÓ ALAJUELENSE! John Ruiz quedó de frente al arco de Luis Ortiz, pero su disparo no fue con potencia al arco del Motagua.

20': CAMBIO EN ALAJUELENSE:
ENTRA: John Ruiz.
SALE: Ronaldo Cisneros.

El 11 titular con el que salió Alajuelense ante Motagua.

15': ¡TARJETA ROJA! El internacional Ronald Matarrita pierde los estribos y expulsado tras violenta falta sobre Carlos "Zapatilla" Mejía, atacante del Motagua.

6': ¡NO PUEDE SER! Enorme jugadón individual de Carlos Mejía que se quita dos marcas, deja el balón para Jorge Serrano y el panameño perdona tras disparar por encima del arco de Ortega.

5': ¡UFFFFFFFFFF! Carlos "Zapatilla" Mejía saca potente zurdazo al costado derecho del arco de Alajuelense, pero Ortega salva sensacional a los "manudos".

1': ¡COMIENZA EL PARTIDO! El balón ya está rodando en el mítico Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica. El nido va por el golpe en el recinto costarricense.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Motagua: 22- Luis Ortiz; 14- Carlos Argueta, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Luis Meléndez, 7- Jorge Serrano, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos Mejía; 29- John Oliveira.

Alajuelense: 23- Washington Ortega; 22- Ronald Mararrita, 26- Fernando Piñar, 21- Kenyel Michel, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 35- Rachir Parkins, 5- Celso Borges, 7- Anthony Hernández; 34- Creichel Pérez y 18- Ronaldo Cisneros.

BANCA DEL MOTAGUA: 25- Marlon Licona, 21- John Turcios, Oscar Padilla, Maicol Cabrera, Yoel Castillo, Luis Meléndez, Jonathan Núñez, Jacobo Velásquez, Jeffryn Macías, Adner Ávila, Giancarlo Sacaza y Mathías Vázquez.

LA PREVIA

¡Llegó el gran día! El Fútbol Club Motagua, uno de los equipos más laureados de Honduras, visita esta noche a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en duelo correspondiente por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El conjunto hondureño no la tiene nada fácil, visita al bicampeón de la Copa Centroamericana y es un duelo de alto voltaje el que se estará disputando en el estadio Alejandro Morera Soto.

El entrenador de los azules, Javier López, adelantó que tienen que salir con fortaleza mental ante los ticos: “Hay que hacer un partido con mucha personalidad y jugar con mucha intensidad, defensiva y ofensiva, cuando nos toque defender estar muy juntos y ya con la pelota tener mucha personalidad, es un equipo (Alajuelense) que te hace mucho daño teniendo el balón”.

Confirmado: Costa Rica saca del 'retiro' a emblemático jugador de cara al crucial duelo de Eliminatoria ante Honduras

Motagua llega a este duelo con tres bajas: Riky Zapata, Luis Santamaría Crisanto y Cristhopher Meléndez; además, tiene en duda al centrocampista de contención Óscar Padilla Discua.

La Liga Deportiva Alajuelense domina el balance histórico ante rivales hondureños en torneos internacionales. El conjunto costarricense suma 11 series a partidos de ida y vuelta en torneos internacionales, logrando clasificar seis veces (55%), y eliminado 5 veces (45%).

La última vez que Motagua enfrentó de visita a la Liga Deportiva Alajuelense fue un partido de pesadilla ya que el equipo de Costa Rica sacó una victoria aplastante de 5-1.

Diego Vázquez fue presentado por su nuevo club de Guatemala: "Muy ilusionado por tomar este desafío"

La ventaja que tiene el Ciclón es que Alajuelense, que es dirigido por el Machillo Ramírez, tendrá que venir a visitar la próxima semana, el duelo de vuelta será el martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El partido Liga Deportiva Alajuelense vs Motagua de este martes 23 de septiembre comenzará a las 8 de la noche, horario de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señal de Disney Plus Premium o puedes seguirlo vía online por la web de Diario DIEZ.

