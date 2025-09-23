Alajuelense vs Motagua EN VIVO: El "Ciclón" empata y está sacando el negocio de visita; los "manudos" juegan con diez hombres

¡Llegó el gran día! El<b> Fútbol Club Motagua</b>, uno de los equipos más laureados de<b> Honduras, </b>visita esta noche a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en duelo correspondiente por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.El conjunto hondureño no la tiene nada fácil, visita al bicampeón de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/copa-centroamericana-2025-olimpia-real-espana-y-motagua-fechas-rivales-horarios-estadios-EG27470589" target="_blank">Copa Centroamericana</a></b> y es un duelo de alto voltaje el que se estará disputando en el estadio Alejandro Morera Soto.El entrenador de los azules, Javier López, adelantó que tienen que salir con fortaleza mental ante los ticos: “Hay que hacer un partido con mucha personalidad y jugar con mucha intensidad, defensiva y ofensiva, cuando nos toque defender estar muy juntos y ya con la pelota tener mucha personalidad, es un equipo (Alajuelense) que te hace mucho daño teniendo el balón”.