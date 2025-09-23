¡Para cárcel! Barrida sin escrúpulos de Ronald Matarrita y se fue expulsado en el Alajuelense vs Motagua en Copa Centroamericana

El duelo comenzó con mucho vértigo entre los clubes ticos y hondureños, pero en el primero cuarto de hora se vino un acción que puede significar mucho en este primer enfrentamiento.

Liga Deportiva Alajuelense y Motagua se están enfrentando en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Carlos "Zapatilla" Mejía recibía al balón en el lado del Ciclón Azul, vino una fuerte barrida de escándalo protagonizada por el experimentado lateral izquierdo Ronald Matarrita.

El futbolista costarricense levantó totalmente al extremo de los azules sin escrúpulos. Vino el árbitro mexicano Ismael Rosario López y le mostró la tarjeta roja directa al minuto 16.

De inmediato y sin reclamar nada, Ronald Matarrita tuvo que abandonar el partido, cabizbajo y ante los silbidos de los aficionados que no le perdonaron el perder la cabeza.

Motagua y Alajuelense se volverán a enfrentar en el partido de vuelta el próximo martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. El vencedor se mete a semifinales y clasifica a la Copa de Campeones de la Concacaf.