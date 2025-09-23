¡Para cárcel! Barrida sin escrúpulos de Ronald Matarrita y se fue expulsado en el Alajuelense vs Motagua en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense y Motagua se están enfrentando en el juego de ida de los cuartos de final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/copa-centroamericana-2025-olimpia-real-espana-y-motagua-fechas-rivales-horarios-estadios-EG27470589" target="_blank">Copa Centroamericana 2025</a></b> en el estadio Alejandro Morera Soto.El duelo comenzó con mucho vértigo entre los clubes ticos y hondureños, pero en el primero cuarto de hora se vino un acción que puede significar mucho en este primer enfrentamiento.