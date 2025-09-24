Centroamérica

El mensaje de Mathías a su padre y la declaración sorpresiva tras su gol histórico con Motagua: "Los mejores de Centroamérica"

Mathías Vázquez se metió a los libros de la historia luego de anotar en el triunfo del Motagua frente a Alajuelense.

Con un gol del atacante Mathías Vázquez al cierre del partido, el Motagua hondureño se impuso por 0-1 en su visita al Alajuelense costarricense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El gol de Vázquez, cuando se jugaba el tiempo de reposición del segundo periodo, supuso un premio para el equipo que dominó el partido casi en su totalidad en el campo del estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela.

Mathías Vázquez, quien fue elegido como el mejor jugador del partido, atendió a la prensa luego de su gol histórico en tierras de Costa Rica.

“Es una felicidad enorme, más acá contra este rival que es el campeón, en esta cancha y en una fase directa. Me parece que con los pocos minutos que se me dieron pude aprovechar y siento un orgullo enorme”.

Del mismo modo, destacó el trabajo que ha venido haciendo Javier López y aseguró que si este equipo está metido en la idea de ganar, es el “mejor de Centroamérica”.

“Al final depende más de nosotros, el técnico ha implementado su idea y lo hace muy bien. Ayudó el hombre de más que tuvimos que la aprovechamos, somos un grupo muy unido y cuando nos enchufamos estamos para ser los mejores de Centroamérica”

Por último, no se olvidó de enviarle un mensaje a su papá Diego Vázquez, dónde confesó que seguramento estaba feliz por su gol.

“Fijo ahorita mi papá me mandó unos mensajes, seguramente está muy contento. Cuando entré me imaginé que iba a anotar, al final si no entro convencido, para qué voy a entrar”

