El mensaje de Mathías a su padre y la declaración sorpresiva tras su gol histórico con Motagua: "Los mejores de Centroamérica"

Mathías Vázquez, quien fue elegido como el mejor jugador del partido, atendió a la prensa luego de su gol histórico en tierras de Costa Rica.“Es una felicidad enorme, más acá contra este rival que es el campeón, en esta cancha y en una fase directa. Me parece que con los pocos minutos que se me dieron pude aprovechar y siento un orgullo enorme”.Del mismo modo, destacó el trabajo que ha venido haciendo Javier López y aseguró que si este equipo está metido en la idea de ganar, es el “mejor de Centroamérica”.“Al final depende más de nosotros, el técnico ha implementado su idea y lo hace muy bien. Ayudó el hombre de más que tuvimos que la aprovechamos, somos un grupo muy unido y cuando nos enchufamos estamos para ser los mejores de Centroamérica”