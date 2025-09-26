Benguché deja claro que Olimpia buscará sentenciar a Cartaginés y sorprende con lo que dijo: "Me alegraría mucho venir..."

Tras la victoria 1-2 del <b>Olimpia </b>sobre <b>Cartaginés </b>en Costa Rica, <b>Jorge ‘El Toro’ Benguché </b>se mostró satisfecho con el resultado y destacó el difícil reto que enfrentaron en el estadio Fello Meza, ante un rival complicado en los cuartos de final de <b>Copa Centroamericana</b>.El delantero de conjunto melenudo expresó su satisfacción por el esfuerzo de su equipo y la actitud con la que salieron la ventaja en el primer juego ante los ticos: "Salimos con las ganas, con la actitud de querer sacar el partido y gracias a Dios se dio".El <b>Olimpia </b>consiguió una victoria clave que, además, les dejó la importante ventaja del gol de visita para la vuelta. Aunque reconoció la relevancia de este factor, <b>Benguché </b>prefirió mantener la concentración en lo que está por venir: "Sabemos del gol de visita, pero bueno, nosotros muy concentrados, creo que vamos a salir a jugar el partido y a tratar de culminar de la mejor manera en Tegucigalpa".A lo largo de la entrevista, el delantero dejó en claro que, a pesar de su actualidad en el <b>Olimpia</b>, tiene una gran ilusión por jugar en la liga de Costa Rica. La posibilidad de llegar a los equipos más grandes del país, como <b>Alajuelense </b>o <b>Saprissa</b>, le resulta atractiva: "Me alegraría mucho venir a jugar a la liga de acá de Costa Rica".Ante los rumores sobre el interés de varios clubes costarricenses en ficharlo, <b>Benguché </b>fue claro, aunque sin confirmar contacto alguno: "Se escuchó por ahí también ese rumor, pero bueno, la verdad que me alegraría mucho venir a jugar a la liga de Costa Rica y bueno, a ver qué dice más adelante".Sin embargo, 'El Toro' señaló que no ha existido ningún contacto concreto hasta el momento y que, por ahora, está enfocado en cumplir su contrato con el Olimpia: "Todavía tengo un contrato con el club y bueno, creo que eso se respeta, creo que se va a respetar hasta el final".Además, el delantero se mostró optimista respecto a la rivalidad que se vivirá entre <b>Honduras </b>y <b>Costa Rica </b>en el próximo encuentro por la Eliminatoria Mundialista. "Va a ser un partido muy bonito y bueno, se va a jugar el partido de una manera muy linda, porque sabemos la rivalidad que hay entre los dos países", concluyó <b>Benguché</b>, palpitando ese encuentro ante los ticos que se jugará en octubre.