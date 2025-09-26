Benguché deja claro que Olimpia buscará sentenciar a Cartaginés y sorprende con lo que dijo: "Me alegraría mucho venir..."

Tras la victoria 1-2 del Olimpia sobre Cartaginés en Costa Rica, Jorge ‘El Toro’ Benguché se mostró satisfecho con el resultado y destacó el difícil reto que enfrentaron en el estadio Fello Meza, ante un rival complicado en los cuartos de final de Copa Centroamericana.

El delantero de conjunto melenudo expresó su satisfacción por el esfuerzo de su equipo y la actitud con la que salieron la ventaja en el primer juego ante los ticos: "Salimos con las ganas, con la actitud de querer sacar el partido y gracias a Dios se dio".

El Olimpia consiguió una victoria clave que, además, les dejó la importante ventaja del gol de visita para la vuelta. Aunque reconoció la relevancia de este factor, Benguché prefirió mantener la concentración en lo que está por venir: "Sabemos del gol de visita, pero bueno, nosotros muy concentrados, creo que vamos a salir a jugar el partido y a tratar de culminar de la mejor manera en Tegucigalpa".

A lo largo de la entrevista, el delantero dejó en claro que, a pesar de su actualidad en el Olimpia, tiene una gran ilusión por jugar en la liga de Costa Rica. La posibilidad de llegar a los equipos más grandes del país, como Alajuelense o Saprissa, le resulta atractiva: "Me alegraría mucho venir a jugar a la liga de acá de Costa Rica".

Ante los rumores sobre el interés de varios clubes costarricenses en ficharlo, Benguché fue claro, aunque sin confirmar contacto alguno: "Se escuchó por ahí también ese rumor, pero bueno, la verdad que me alegraría mucho venir a jugar a la liga de Costa Rica y bueno, a ver qué dice más adelante".

Sin embargo, 'El Toro' señaló que no ha existido ningún contacto concreto hasta el momento y que, por ahora, está enfocado en cumplir su contrato con el Olimpia: "Todavía tengo un contrato con el club y bueno, creo que eso se respeta, creo que se va a respetar hasta el final".

Además, el delantero se mostró optimista respecto a la rivalidad que se vivirá entre Honduras y Costa Rica en el próximo encuentro por la Eliminatoria Mundialista. "Va a ser un partido muy bonito y bueno, se va a jugar el partido de una manera muy linda, porque sabemos la rivalidad que hay entre los dos países", concluyó Benguché, palpitando ese encuentro ante los ticos que se jugará en octubre.