¡Patada en el rostro y sangre! Choco Lozano propinó golpe a Sergio Ramos y terminó expulsado en el Monterrey vs Santos

El delantero hondureño fue suplente y entró en la segunda parte del encuentro de la Liga MX

2025-09-27

Terrible momento para Anthony el Choco Lozano en los futbolístico, hoy fue el villano en el encuentro que protagonizaron Monterrey y Santos Laguna por la Liga MX.

El delantero hondureño protagonizó un encuentro bochornoso para su extensa carrera donde salió muy afectado el futbolista Sergio Ramos en la parte final del partido.

Durante la disputa del esférico en el minuto 90+5, Choco Lozano tuvo el marcaje del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y éste ganó el duelo al cabecear el esférico.

Sin embargo, el Choco Lozano lanzó una patada en la pelea por la pelota y le dio en el rostro al exjugador del Real Madrid. De inmediato el futbolista español derramó sangre en el césped.

El árbitro del encuentro lo expulsó en el duelo donde los Rayados lograron el triunfo por 1-0 sobre los de la Comarca con anotación de Lucas Ocampos al 36.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX

El hondureño fue suplente en el inicio del partido y vio acción de cambio en el minuto 67. Hasta los momentos no ha anotado goles con Santos Laguna en el presente torneo y su momento futbolístico es muy criticado.

