¡Patada en el rostro y sangre! Choco Lozano propinó golpe a Sergio Ramos y terminó expulsado en el Monterrey vs Santos

Durante la disputa del esférico en el minuto 90+5, Choco Lozano tuvo el marcaje del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y éste ganó el duelo al cabecear el esférico.Sin embargo, el <b>Choco Lozano</b> lanzó una patada en la pelea por la pelota y le dio en el rostro al exjugador del Real Madrid. De inmediato el futbolista español derramó sangre en el césped.El árbitro del encuentro lo expulsó en el duelo donde los Rayados lograron el triunfo por 1-0 sobre los de la Comarca con anotación de Lucas Ocampos al 36.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico" target="_blank">TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX</a></b>El hondureño fue suplente en el inicio del partido y vio acción de cambio en el minuto 67. Hasta los momentos no ha anotado goles con Santos Laguna en el presente torneo y su momento futbolístico es muy criticado.