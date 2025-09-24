El VAR no lo perdonó: Luis Palma recibió su primera expulsión tras partidazo con el Lech Poznán de Polonia

Palma abandonó el campo con evidente tristeza, reflejando en su rostro la frustración de no poder ayudar a sus compañeros. El gesto del catracho no pasó desapercibido y fue captado por las cámaras de televisión, que mostraron al jugador cabizbajo camino a los vestuarios.La expulsión representó un duro golpe para el equipo polaco, que debió reorganizar su esquema táctico para resistir con diez futbolistas durante la media hora restante. La ausencia de Palma obligó al entrenador a modificar su planteamiento, reduciendo la capacidad de ataque y apostando más por el orden defensivo.