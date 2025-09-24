El VAR no lo perdonó: Luis Palma recibió su primera expulsión tras partidazo con el Lech Poznán de Polonia

El atacante hondureño Luis Palma vivió una noche agridulce en el fútbol de Polonia, luego de anotar un golazo y brindar una asistencia, pero también recibió tarjeta roja directa que complicó a Lech Poznán ante el Rakow por la jornada ocho de la Liga Polaca.

La tarjeta roja de Luis Palma se dio en el minuto 53' tras realizar una entrada merecedora de roja directa. El réferi del encuentro le había mostrado la amarilla, pero el VAR lo llamó y rectificó expulsándolo del encuentro.

La roja de Palma sucedió cuando Lech Poznán lo estaba ganando 0-2 de visita, pero Rakow aprovechó la expulsión de catracho y terminó empatando el compromiso con goles de Peter Barath e Iván López.