Rueda ya lo sabe: este es el informe médico de Kervin Arriaga tras salir cojeando luego del jugar ante Real Madrid

El centrocampista hondureño, Kervin Arriaga, sigue cumpliendo sueños y el martes se dio el lujo de enfrentarse al histórico Real Madrid, aunque lamentablemente su equipo Levante fue goleado 1-4 en duelo correspondiente a la jornada seis de la Liga de España. El oriundo de Puerto Cortés ingresó al terreno de juego en el minuto 65 y posteriormente tras el final del encuentro deportivo, desató preocupación ya que se retiró cojeando del estadio e inclusive con un vendaje en su rodilla izquierda.

Las alarmas se encendieron inmediatamente en todo Levante y la Selección Nacional de Honduras ya que se espera con ansias su regreso a la Bicolor para los duelos de eliminatorias de Concacaf en donde la H se estará enfrentando el próximo mes de octubre a Costa Rica y Haití respectivamente. Para calma de todos, este miércoles se conoció que Kervin Arriaga no tiene nada de gravedad e inclusive la agencia EFE informa de que el catracho pudo entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros del equipo de la primera división del fútbol español. Además, el periodista Germán Múñoz, periodista del programa El Chiringuito de Jugones, reveló la causa que provocó que "El Misilito" se retirara cojeando tras el encuentro ante el histórico Real Madrid. "No tiene nada, está recibiendo un tratamiento preventivo en el que le pinchan y eso le produce algo de cojera por dolor", detalló el comunicador deportivo de España reiterando de esta manera que el hondureño no tiene nada grave.

Cabe recordar que Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado mes de agosto, esto le impidió debutar en el inicio de temporada de la Liga Española y lo mantuvo fuera de la convocatoria de Honduras para las eliminatorias de Concacaf de septiembre. En la próxima jornada del balompié español, Levante visitará al Getafe en partido que se estará realizando el sábado 27 de octubre a partir de las 6 de la mañana, horario hondureño.