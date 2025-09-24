Rueda ya lo sabe: este es el informe médico de Kervin Arriaga tras salir cojeando luego del jugar ante Real Madrid

Las alarmas se encendieron inmediatamente en todo <b>Levante </b>y la <b>Selección Nacional de Honduras </b>ya que se espera con ansias su regreso a la Bicolor para los duelos de eliminatorias de Concacaf en donde la H se estará enfrentando el próximo mes de octubre a <b>Costa Rica </b>y <b>Haití </b>respectivamente.Para calma de todos, este miércoles se conoció que <b>Kervin Arriaga </b>no tiene nada de gravedad e inclusive la agencia EFE informa de que el catracho pudo entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros del equipo de la primera división del fútbol español.Además, el periodista <b>Germán Múñoz</b>, periodista del programa <i>El Chiringuito </i>de Jugones, reveló la causa que provocó que "El Misilito" se retirara cojeando tras el encuentro ante el histórico <b>Real Madrid</b>."No tiene nada, está recibiendo un tratamiento preventivo en el que le pinchan y eso le produce algo de cojera por dolor", detalló el comunicador deportivo de España reiterando de esta manera que el hondureño no tiene nada grave.