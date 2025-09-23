Arriaga deja claro cómo está tras jugar contra Real Madrid y el DT se rinde ante el hondureño: "Mañana le harán pruebas"

<b>¿Cómo ha sentido su trabajo hasta el momento, acoplándose al equipo poco a poco después de la importancia que tuvo en la temporada anterior?</b><br /><br />Pues es que realmente con nosotros ha estado poco tiempo. Desde pretemporada, desde el primer día, ya vino de la Copa Oro lesionado. Ha estado casi dos meses lesionado. Ahora le hemos ido metiendo poco a poco en el equipo, en los entrenamientos y en el equipo, pero va despacio, va despacio. Más despacio de lo que yo quisiera y más despacio, sobre todo, de lo que él quisiera. Pero bueno, es un tipo muy fuerte y al final saldrá adelante. Y lo que tenemos que hacer es que cuando se recupere, que esté bien, porque es fundamental para poder rendir a su nivel.