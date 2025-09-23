Real Madrid, con un endemoniado Kylian Mbappé, goleó al Levante de Kervin Arriaga en la Liga Española

<br />El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido en el que Calero como Alonso aprovecharon los últimos minutos para hacer cambios y reservar a algunos de sus jugadores más importantes para la próxima jornada.<b>- Ficha técnica:</b><b>1.- Levante UD: </b>Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Carlos Álvarez (Losada, min.73), Oriol Rey, <b>Vencedor (Arriaga, min.65), </b>Olasagasti (Brugué, min.65); Eyong (Koyalipou, min.73), Romero (Morales, min.73).<b>4.- Real Madrid:</b> Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba, min.81), García; Valverde (Bellingham, min.70), Ceballos (Camavinga, min.81); Vinícius, Güler, Mastantuono (Tchouaméni, min.70); Mbappé (Rodrygo, min. 81).Goles: 0-1: Vinícius, min. 28. 0-2: Mastantuono, min.38. 1-2: Eyong, min.54. 1-3: Mbappé, de penalti, min.64. 1-4: Mbappé, min.66.Árbitro: Isidro Díaz de Mera (comité castellano manchego). Amonestó por parte del Levante a Elgezabal (min.57) y por parte del Real Madrid a Carreras (min.56).Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 23.361 espectadores.