Real Madrid doblegó al Levante: así queda la tabla de posiciones en la Liga Española y su ventaja sobre Barcelona

Real Madrid sigue intratable en este inicio de temporada y hoy goleó de visita al Levante del hondureño Kervin Arriaga (1-4) por la sexta jornada de LaLiga, un partido donde Franco Mastantuono marcó su primer tanto de blanco y Kylian Mbappé firmó un doblete. El conjunto merengue abrió el marcador a los 28 minutos gracias a Vinicius. Mastantuono anotó el segundo a los 38' y Mbappé sentenció el contundente triunfo con un penal al 64' y otro tanto tras quitarse al portero solo dos minutos después.

De esta manera, el equipo que dirige Xabi Alonso sigue sin conocer la derrota y se mantiene en la cima de la clasificación con 18 unidades, con 14 goles a favor y solo 3 en contra. El Barcelona marcha como escolta de su acérrimo rival con 13 unidades, tras registrar 4 victorias y 1 empate. Los azulgranas cierran la fecha el jueves cuando visiten el campo del ascendido Real Oviedo. Villarreal y Espanyol comparten 11 puntos en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El Athletic Club de Nico Williams marcha en el quinto lugar con 10 unidades.

Elche, Betis y Getafe tienen 9 puntos cada uno en la sexta, séptima y octava plaza. Sevilla cuenta con 8 unidades en el noveno escalón, al igual que el Valencia como décimo. El Levante, que había conseguido su primera victoria del torneo el sábado frente al Girona, se queda en el puesto 16 con 4 puntos tras caer en casa contra el Real Madrid. Real Sociedad, Mallorca y Girona son los únicos equipos que siguen sin poder sumar al menos un punto y se hunden en el sótano.