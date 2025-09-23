Real Madrid doblegó al Levante: así queda la tabla de posiciones en la Liga Española y su ventaja sobre Barcelona

De esta manera, el equipo que dirige <b>Xabi Alonso </b>sigue sin conocer la derrota y se mantiene en la cima de la clasificación con 18 unidades, con 14 goles a favor y solo 3 en contra. El <b>Barcelona </b>marcha como escolta de su acérrimo rival con 13 unidades, tras registrar 4 victorias y 1 empate. Los azulgranas cierran la fecha el jueves cuando visiten el campo del ascendido <b>Real Oviedo</b>.<b>Villarreal </b>y <b>Espanyol </b>comparten 11 puntos en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El <b>Athletic Club </b>de <b>Nico Williams</b> marcha en el quinto lugar con 10 unidades.