Hansi Flick lo pierde por el resto de 2025: Barcelona confirmó la sensible baja de una figura

Gavi, mediocampista del Barcelona, estará entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse este martes a una artroscopia a raíz de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. El club concretó en un comunicado que en esta intervención, llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad, se ha procedido a suturar el menisco con el fin de preservarlo.

Monllau ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla, que lo dejó 348 días en el dique seco. En esta ocasión, Gavi padece una lesión en el menisco interno, que no quedó afectado en la grave lesión que sufrió con la selección española hace casi dos años. El volante de 21 años sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana.