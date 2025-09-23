Hansi Flick lo pierde por el resto de 2025: Barcelona confirmó la sensible baja de una figura

Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.De esta manera, <b>Gavi </b>se convierte en la segunda baja de larga duración del <b>Barcelona </b>después del guardameta <b>Ter Stegen</b>.El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados <b>Fermín López</b>, que estará unas tres semanas en el dique seco, y de <b>Lamine Yamal</b>, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club.