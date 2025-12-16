Mbappé le da el golpe final a PSG: esta es la millonaria cantidad que tienen que pagarle al futbolista del Real Madrid

La entidad presidida por <b>Nasser Al Khelaifi </b>no le pagó los últimos tres meses de salario, que consideró que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal, pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.