Guadalajara vs Barcelona EN VIVO: a qué hora, alineaciones y cómo ver la Copa del Rey 2025

Y es que el objetivo del equipo del alemán Hansi Flick es sumar su noveno triunfo consecutivo en LaLiga el próximo domingo en El Madrigal y despedir el año dando un nuevo golpe de autoridad en el torneo de la regularidad.Por eso, Flick dosificará a sus mejores hombres en Guadalajara, donde alineará de inicio a varios suplentes habituales como Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji y algún jugador más del filial como Jofre Torrents o Xavi Espart.Tampoco estarán en el debut copero del conjunto catalán el centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y el atacante Dani Olmo, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y el defensa Ronald Araujo, de baja por sus problemas psicológicos.Con el polaco Wojciech Szczesny ya recuperado de la gastroenteritis que le impidió ir convocado en el último encuentro ante el Osasuna, la principal duda de Flick es quién defenderá la portería en la Copa.