Xabi Alonso sentencia al Barcelona por el caso Negreira y todo el Real Madrid está de acuerdo: "Que se sepa..."

<b>Xabi Alons</b>o, entrenador del Real Madrid, compartió el discurso del presidente del club, Florentino Pérez, en el que pidió "justicia" en el 'caso Negreira' en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, y el técnico abogó que, “por el bien del fútbol, se sepa la verdad”.“Primero, compartimos la postura del club y del presidente. Y la defendemos. Ahora es difícil responder, habría que tirar de hemeroteca. Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad de lo que ha habido”, dijo en rueda de prensa.