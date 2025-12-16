Joan Laporta impacta a todo Real Madrid con la frase que más le duele a Florentino Pérez: "Ya es aguda"

El presidente del <b>Barcelona, Joan Laporta</b>, ha calificado de "desproporcionadas" las declaraciones de su homólogo en el Real Madrid, F<b>lorentino Pérez</b>, sobre el <b>caso Negreira, </b>por lo que considera que en la entidad blanca ya no sufren "de barcelonitis, sino de barcelonitis aguda" y que es algo que<b> "lo tienen instalado en el corazón del madridismo".</b>Así lo ha asegurado Laporta, en las horas previas al enfrentamiento copero de su equipo ante el <b>Guadalajara. </b>"A nosotros nos va bien, porque están más preocupados por nosotros que de lo que se tienen que preocupar", ha dicho el presidente del Barça.