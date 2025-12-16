Dembélé consigue el premio The Best de la FIFA tras imponerse sobre Lamine Yamal y Mbappé

El francés <b>Ousmane Dembelé</b> coronó el gran 2025 del <b>PSG </b>al ser proclamado ganador del premio The Best que otorga la FIFA como mejor jugador del año, en tanto que la española <b>Aitana Bonmatí</b> agrandó su leyenda como reina del fútbol femenino con su tercer galardón consecutivo.<b>Dembelé </b>y <b>Bonmatí </b>fueron galardonados en la cena gala que celebró el máximo organismo futbolístico mundial en el Fairmont Katara Hal de Doha en la víspera de la final de la Copa Intercontinental que disputarán este miércoles el <b>PSG </b>y <b>Flamengo </b>en el estadio Ahmad Bin Ali de la capital catarí.