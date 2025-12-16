Internacionales

Dembélé consigue el premio The Best de la FIFA tras imponerse sobre Lamine Yamal y Mbappé

El extremo del PSG estuvo presente en la gala que se realizó en Doha, antes de enfrentar al Flamengo por la Copa Intercontinental.

2025-12-16

El francés Ousmane Dembelé coronó el gran 2025 del PSG al ser proclamado ganador del premio The Best que otorga la FIFA como mejor jugador del año, en tanto que la española Aitana Bonmatí agrandó su leyenda como reina del fútbol femenino con su tercer galardón consecutivo.

Dembelé y Bonmatí fueron galardonados en la cena gala que celebró el máximo organismo futbolístico mundial en el Fairmont Katara Hal de Doha en la víspera de la final de la Copa Intercontinental que disputarán este miércoles el PSG y Flamengo en el estadio Ahmad Bin Ali de la capital catarí.

Todos los ganadores en la gala de los premios The Best de la FIFA: Dembélé y Aitana reinaron en Doha

El acto, copresentado por el exjugador italiano Alessandro del Piero, recompensó en las distintas categorías a los mejores del año, como aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonistas casi idénticos a los que fueron premiados en la última gala del Balón de Oro organizada por la publicación francesa 'France Football'.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con dicho galardón en París, precedió de nuevo en la clasificación del premio de la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada del PSG, al contribuir decisivamente a ganar todos los torneos domésticos, así como la Champions League y Supercopa de Europa. Solamente le faltó el Mundial de Clubes en el que el cuadro parisino cayó en la final ante el Chelsea, aunque este miércoles podrá sumar el sexto título en la Copa Intercontinental si gana al Flamengo.

El dominio del PSG se tradujo en los galardones a mejor entrenador y mejor guardameta, que recayeron en el también español Luis Enrique y en el italiano Gianluigi Donnarumma, respectivamente, ganadores igualmente del Balón de Oro.

Luis Enrique gana el The Best por una temporada espectacular, la mejor en la historia del PSG, en la que logró ganar todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Real Madrid con el gran borrado, Barcelona con dos y PSG arrasa: el mejor 11 del año elegido en el The Best 2025

El técnico español, que ha formado un bloque de autor después de la salida paulatina del club parisino de grandes figuras como Neymar, Leo Messi y Kylian Mbappé, aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que puede marcar una era.

Luis Enrique recoge el testigo en The Best del italiano Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, y entre los preparadores españoles de Pep Guardiola (Manchester City), ganador del premio en 2023.

Redacción web
Agencias EFE

