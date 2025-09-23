Internacionales

El gesto de Messi con Dembélé que agitó las redes luego de que ganara el Balón de Oro 2025

El atacante francés se quedó con el prestigioso galarón y recibió el mensaje de su excompañero.

2025-09-23

Ousmane Dembélé se proclamó anoche como el mejor futbolista del mundo tras superar a Lamine Yamal y quedarse con el Balón de Oro 2025 que entrega la revista France Football y la UEFA.

El extremo del PSG ha recibido miles de felicitaciones por redes sociales luego de compartir las imágenes de una noche histórica en la capital francesa y hubo un mensaje muy especial que se viralizó por completo.

Leo Messi se tomó su tiempo para dejarle unas palabras de reconociemiento a Dembélé tras ganar el prestigioso premio. "Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió el astro argentino en Instagram.

Ambos futbolistas fueron compañeros en el Barcelona durante cuatro temporadas. En el PSG no llegaron a compartir vestuario, ya que Dembélé llegó al club cuando Messi dejó el fútbol europeo para iniciar su etapa en Inter Miami.

Se cruzaron en el último Mundial de Clubes, cuando el PSG, flamante campeón de la Champions League, le ganó 4-0 a las 'Garzas' por los octavos de final.

Messi felicitó a Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025.

Luego del partido, Dembélé publicó una foto con la camiseta y los botines de Messi, que a su vez tenía la zamarra del PSG, y le dejó un emotivo mensaje: "Qué bueno volverte a ver, Leo, el mejor de todos los tiempos. Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes".

Semanas después, el 'Mosquito' recordó cómo fueron sus días con Messi en el Barcelona en una charla con la revista Four Four Two. “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Para mí, es el más grande. Me inspira. Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él. Me decía que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Lo observé y aprendí de todo lo que hacía en el campo".

Y este lunes sentenció en la gala: "He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Aprendí muchísimo, jugando a su lado, fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga".

