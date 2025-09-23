El gesto de Messi con Dembélé que agitó las redes luego de que ganara el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se proclamó anoche como el mejor futbolista del mundo tras superar a Lamine Yamal y quedarse con el Balón de Oro 2025 que entrega la revista France Football y la UEFA. El extremo del PSG ha recibido miles de felicitaciones por redes sociales luego de compartir las imágenes de una noche histórica en la capital francesa y hubo un mensaje muy especial que se viralizó por completo.

Leo Messi se tomó su tiempo para dejarle unas palabras de reconociemiento a Dembélé tras ganar el prestigioso premio. "Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió el astro argentino en Instagram. Ambos futbolistas fueron compañeros en el Barcelona durante cuatro temporadas. En el PSG no llegaron a compartir vestuario, ya que Dembélé llegó al club cuando Messi dejó el fútbol europeo para iniciar su etapa en Inter Miami. Se cruzaron en el último Mundial de Clubes, cuando el PSG, flamante campeón de la Champions League, le ganó 4-0 a las 'Garzas' por los octavos de final.