El gesto de Messi con Dembélé que agitó las redes luego de que ganara el Balón de Oro 2025

Luego del partido, <b>Dembélé </b>publicó una foto con la camiseta y los botines de <b>Messi</b>, que a su vez tenía la zamarra del <b>PSG</b>, y le dejó un emotivo mensaje: "Qué bueno volverte a ver, Leo, el mejor de todos los tiempos. Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes".Semanas después, el 'Mosquito' recordó cómo fueron sus días con <b>Messi </b>en el <b>Barcelona </b>en una charla con la revista Four Four Two. “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Para mí, es el más grande. Me inspira. Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él. Me decía que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Lo observé y aprendí de todo lo que hacía en el campo".Y este lunes sentenció en la gala: "He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Aprendí muchísimo, jugando a su lado, fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga".