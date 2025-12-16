¡Nuevo escándalo! Selección apela ante la FIFA y podría lograr su clasificación al Mundial de United 2026

La República Democrática del Congo logró su clasificación a la repesca internacional para el Mundial 2026 tras derrotar a Nigeria en una tanda de penales que dejó a muchos sorprendidos. Sin embargo, la historia podría dar un giro inesperado, ya que la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) ha presentado un reclamo formal ante la FIFA, acusando a la selección congoleña de irregularidades en el proceso de nacionalización de al menos seis de sus jugadores.

Nigeria sostiene que Congo ha incurrido en prácticas engañosas al registrar a jugadores con nacionalidades de otros países sin cumplir con las normativas locales. Según Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, la denuncia se basa en la acusación de que “Congo engañó a la FIFA en el proceso de autorización de jugadores“, al no respetar la legislación nacional que prohíbe la doble nacionalidad. Sanusi agregó que “la FIFA fue engañada para autorizar a esos jugadores porque no le corresponde interpretar ni aplicar las leyes de ciudadanía nacionales”. En su exposición, también destacó que varios de los jugadores involucrados poseen pasaportes de países como Francia, los Países Bajos, Inglaterra, entre otros. La denuncia pone en evidencia una situación compleja que toca fibras sensibles del reglamento de la FIFA, que no suele intervenir en los aspectos legales de las nacionalidades de los jugadores, algo que podría haber sido malinterpretado en este caso. “No es responsabilidad de la FIFA conocer las leyes nacionales de todos los países”, afirmó Sanusi, recordando, además, el caso del futbolista Aaron Wan-Bissaka, quien, tras haber jugado a nivel juvenil con Inglaterra, debutó en la selección de Congo en septiembre pasado.