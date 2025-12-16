Internacionales

La frase de Ibrahimovic sobre el hijo de Messi que sorprendió a todos: "Este chico..."

Ciro, el hijo menor de Leo Messi, fue el máximo goleador en las inferiores del Inter Miami y el sueco le entregó una Bota de Oro.

    Zlatan Ibrahimovic elogió a Ciro luego de quedar como máximo anotador en un torneo infantil con el Inter Miami.

2025-12-16

Zlatan Ibrahimovic se rinde ante la familia Messi. El exdelantero reapareció públicamente para entregarle con sus propias manos la Bota de Oro a Ciro, el tercer hijo de Leo Messi, tras quedar como máximo anotador en un torneo de la categoría Sub-8 con el Inter Miami.

Ibrahimovic y el astro argentino fueron compañeros durante una temporada en el FC Barcelona y quiso elogiar el talento de su pequeño. Lo comparó con su propio padre y se mostró orgulloso por darle el reconocimiento. Ciro, de 7 años, aceptó el premio con ilusión.

El exfutbolista sueco, que brilló con las camisetas del Ajax, Juventus, Inter, Milan, entre otros, elogió al heredero del campeón del mundo y resaltó el potencial que tiene a su corta edad.

Tras la premiación, Ibrahimovic dejó una declaración que rápidamente se viralizó y fue replicada en las diferentes redes sociales.

"Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi. Me alegra darle este premio. Este chico llegará lejos en el futuro", aseguró Zlatan.

No es la primera vez que Ciro Messi llama la atención. Hace poco, un video suyo fue tendencia luego de que se difundiera un espectacular gol de tiro libre, ejecutado con gran técnica y personalidad, aunque utilizando la pierna derecha, a diferencia de la zurda de su padre.

Por ahora, todo indica que el apellido Messi sigue dando que hablar, incluso en las categorías formativas, y esta vez fue Ibrahimovic quien se encargó de ponerle voz a esa ilusión.

