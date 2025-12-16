La frase de Ibrahimovic sobre el hijo de Messi que sorprendió a todos: "Este chico..."

Zlatan Ibrahimovic se rinde ante la familia Messi. El exdelantero reapareció públicamente para entregarle con sus propias manos la Bota de Oro a Ciro, el tercer hijo de Leo Messi, tras quedar como máximo anotador en un torneo de la categoría Sub-8 con el Inter Miami. Ibrahimovic y el astro argentino fueron compañeros durante una temporada en el FC Barcelona y quiso elogiar el talento de su pequeño. Lo comparó con su propio padre y se mostró orgulloso por darle el reconocimiento. Ciro, de 7 años, aceptó el premio con ilusión.

El exfutbolista sueco, que brilló con las camisetas del Ajax, Juventus, Inter, Milan, entre otros, elogió al heredero del campeón del mundo y resaltó el potencial que tiene a su corta edad. Tras la premiación, Ibrahimovic dejó una declaración que rápidamente se viralizó y fue replicada en las diferentes redes sociales. "Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi. Me alegra darle este premio. Este chico llegará lejos en el futuro", aseguró Zlatan.

