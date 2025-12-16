La frase de Ibrahimovic sobre el hijo de Messi que sorprendió a todos: "Este chico..."

<b>Zlatan Ibrahimovic</b> se rinde ante la familia <b>Messi</b>. El exdelantero reapareció públicamente para entregarle con sus propias manos la Bota de Oro a <b>Ciro</b>, el tercer hijo de <b>Leo Messi</b>, tras quedar como máximo anotador en un torneo de la categoría Sub-8 con el <b>Inter Miami</b>. <b>Ibrahimovic </b>y el astro argentino fueron compañeros durante una temporada en el<b> FC Barcelona</b> y quiso elogiar el talento de su pequeño. Lo comparó con su propio padre y se mostró orgulloso por darle el reconocimiento. <b>Ciro</b>, de 7 años, aceptó el premio con ilusión.