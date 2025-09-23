Portal europeo pone a Kervin Arriaga entre los futbolistas de Levante con mejor rendimiento ante Real Madrid

El hondureño<b> Kervin Arriaga</b> volvió a ver minutos en el fútbol español, aunque en un escenario complicado para su equipo, el Levante. El mediocampista catracho ingresó al terreno de juego en el minuto 65, pero no pudo evitar la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/real-madrid-con-un-endemoniado-kylian-mbappe-goleo-al-levante-de-kervin-arriaga-en-la-liga-espanola-PG27479897" target="_blank">derrota 1-4 frente al Real Madrid</a></b>, en duelo correspondiente a la Liga.Arriaga fue evaluado con una calificación de 6.6 en la plataforma especializada Sofascore, mostrando orden en la zona de contención y algunos intentos de salida limpia, aunque con limitaciones frente al poderío merengue. El porteño apareció como el cuarto mejor calificado del partido, solo por debajo del guardián Mathew Ryan, Oriol Rey y Etta Eyong.A esto se suma que el volante hondureño tres balones robados desde el suelo, quitándole la esférica con sensacionales barridas a Fran García, lateral zurdo del Real Madrid. Otro dato positivo para "El Misilito" es que hizo 13 de 14 pases precisos en el encuentro.