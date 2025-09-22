Legionarios

Santos Laguna fue humillado en casa: San Luis aplastó al equipo del Choco Lozano en la Liga MX

El atacante hondureño fue convocado, pero no tuvo participación y vio la derrota desde el banquillo.

2025-09-22

Santos Laguna fue goleado en su estadio este domingo por el Atlético San Luis (1-4) en el cierre de la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, y el hondureño Antony Lozano vio la durísima derrota desde el banquillo.

El delantero catracho fue convocado por Francisco Rodríguez Vílchez, pero el técnico español decidió dejarlo entre los suplentes, sin ofrecerle un tan solo minuto sobre el campo de juego.

Lozano ha disputado cinco partidos en el campeonato, traducidos en 162 minutos y por ahora sigue sin marcar. Su equipo marcha en la posición 14 de la tabla con solo 7 puntos tras registrar dos victorias, 1 empate y seis derrotas.

En el partido disputado en el estadio TSM Corona, Santos Laguna tuvo la opción de ponerse en ventaja a los 11' con un lanzamiento penal, pero el portero Andrés Sánchez detuvo el disparo del chileno Bruno Barticciotto.

San Luis se adelantó a los 36 minutos por conducto de Sanabria, quien metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro libre que superó la barrera.

Galdames anotó el segundo de la visita a los 50' cuando remató frente a la portería un centro enviado desde el sector derecho. El tercero cayó a los 60' gracias a Joao Pedro, quien remató potente en el área tras recibir un pase de Sebastián Pérez Bouquet.

Santos Laguna descontó a los 63' con un remate de cabeza de Balanta después de un centro enviado por el argentino Ramiro Sordo desde el sector derecho.

Joao Pedro cerró la cuenta para San Luis con su doblete a los 72' tras rematar con la cabeza un centro enviado por Sanabria desde la banda izquierda.

El Santos Laguna deberá pasar página y enfocarse ahora en su próximo compromiso el miércoles cuando reciba a los 'Xolos' de Tijuana que dirige Sebastián 'Loco' Abreu.

