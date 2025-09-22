Santos Laguna fue humillado en casa: San Luis aplastó al equipo del Choco Lozano en la Liga MX

Santos Laguna fue goleado en su estadio este domingo por el Atlético San Luis (1-4) en el cierre de la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, y el hondureño Antony Lozano vio la durísima derrota desde el banquillo. El delantero catracho fue convocado por Francisco Rodríguez Vílchez, pero el técnico español decidió dejarlo entre los suplentes, sin ofrecerle un tan solo minuto sobre el campo de juego.

Lozano ha disputado cinco partidos en el campeonato, traducidos en 162 minutos y por ahora sigue sin marcar. Su equipo marcha en la posición 14 de la tabla con solo 7 puntos tras registrar dos victorias, 1 empate y seis derrotas. En el partido disputado en el estadio TSM Corona, Santos Laguna tuvo la opción de ponerse en ventaja a los 11' con un lanzamiento penal, pero el portero Andrés Sánchez detuvo el disparo del chileno Bruno Barticciotto. San Luis se adelantó a los 36 minutos por conducto de Sanabria, quien metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro libre que superó la barrera.