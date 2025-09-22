Santos Laguna fue humillado en casa: San Luis aplastó al equipo del Choco Lozano en la Liga MX

<b>Lozano </b>ha disputado cinco partidos en el campeonato, traducidos en 162 minutos y por ahora sigue sin marcar. Su equipo marcha en la posición 14 de la tabla con solo 7 puntos tras registrar dos victorias, 1 empate y seis derrotas. En el partido disputado en el estadio TSM Corona, <b>Santos Laguna</b> tuvo la opción de ponerse en ventaja a los 11' con un lanzamiento penal, pero el portero <b>Andrés Sánchez</b> detuvo el disparo del chileno <b>Bruno Barticciotto</b>.<b>San Luis </b>se adelantó a los 36 minutos por conducto de <b>Sanabria</b>, quien metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro libre que superó la barrera.