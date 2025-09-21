Futbol Mexicano

Liga MX: América evitó la derrota en el 89 ante el Monterrey de Sergio Ramos y le impide retomar el liderato

Las águilas lograron empatar el marcador en los últimos minutos con el tanto de Ramón Juárez.

2025-09-21

El Club América fue de menos a más para empatar anoche 2-2 en campo del Monterrey del español Sergio Ramos, al que le quitaron la posibilidad de recuperar el liderato del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la novena fecha del campeonato, Fidel Ambriz y el español Sergio Canales pusieron delante a los Rayados, pero América sacó provecho de los despistes de la defensa del cuadro de casa y firmó la igualada con anotaciones del uruguayo Rodrigo Aguirre y de Ramón Juárez.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX

Los primeros 45 minutos fueron dominados por Monterrey que lo reflejó en el marcador con un gol de derecha en el minuto 17 de Ambriz y en el 44 con un toque de zurda de Canales, por encima del portero, a pase del argentino Lucas Ocampos.

Monterrey continuó con la superioridad, pero careció de buen tino delante de la puerta y poco a poco cedió protagonismo al América.

En el 82, Aguirre aceptó una asistencia de su compatriota Brian Rodríguez para poner el 1-2, trs aprovechar un despiste de los marcadores. En 89, Ramón Juárez le ganó el duelo en el área a Sergio Ramos y, con un remate de testa, puso el 2-2.

Los Rayados suman siete victorias, un empate, una derrota y 22 puntos en el segundo puesto de la clasificación, uno menos que Cruz Azul, que el viernes derrotó por 3-2 a Juárez con anotaciones de Luka Romero, el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela.

Por su parte, el América marcha en la cuarta posición 18 unidades y por delante tiene al Toluca, vigente campeón de la Liga MX, en el tercer puesto con 19 puntos.

