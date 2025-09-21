Liga MX: América evitó la derrota en el 89 ante el Monterrey de Sergio Ramos y le impide retomar el liderato

El <b>Club América</b> fue de menos a más para empatar anoche 2-2 en campo del <b>Monterrey </b>del español <b>Sergio Ramos</b>, al que le quitaron la posibilidad de recuperar el liderato del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.En la novena fecha del campeonato,<b> Fidel Ambriz</b> y el español <b>Sergio Canales </b>pusieron delante a los <b>Rayados</b>, pero <b>América</b> sacó provecho de los despistes de la defensa del cuadro de casa y firmó la igualada con anotaciones del uruguayo <b>Rodrigo Aguirre</b> y de <b>Ramón Juárez</b>.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico">Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX </a></b>Los primeros 45 minutos fueron dominados por <b>Monterrey </b>que lo reflejó en el marcador con un gol de derecha en el minuto 17 de <b>Ambriz </b>y en el 44 con un toque de zurda de <b>Canales</b>, por encima del portero, a pase del argentino <b>Lucas Ocampos</b>.<b>Monterrey </b>continuó con la superioridad, pero careció de buen tino delante de la puerta y poco a poco cedió protagonismo al <b>América</b>.En el 82, <b>Aguirre </b>aceptó una asistencia de su compatriota <b>Brian Rodríguez</b> para poner el 1-2, trs aprovechar un despiste de los marcadores. En 89, <b>Ramón Juárez</b> le ganó el duelo en el área a <b>Sergio Ramos</b> y, con un remate de testa, puso el 2-2.