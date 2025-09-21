Liga MX: Toluca le propinó goleada a las Chivas y se mantiene como gran candidato para repetir el título

El Toluca, actual campeón mexicano, goleó este sábado por 0-3 a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron y se mantiene como uno de los candidatos para repetir el título en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la continuación de la novena jornada del campeonato, el portugués Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega anotaron por los 'Diablos' que dirige el 'Turco' Mohamed.

Guadalajara, entrenado por el argentino Gabriel Milito, salió a proponer y en el minuto 9 estuvo cerca de abrir el marcador, pero Efraín Álvarez falló con todo a favor. Toluca tomó ventaja en el minuto 21 con un gol de derecha de Paulinho tras pase de Vega, el 1-0, ventaja ampliada en el 24 con un cabezazo de Gallardo en un tiro de esquina. En el 51 Guadalajara se quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Rubén González, lo cual aprovecharon los visitantes que ampliaron la diferencia en el 56 con un tanto de derecha de Vega.

Aunque sufrió la expulsión del uruguayo Bruno Méndez, en el 70, Toluca mantuvo el control del encuentro y sumó su sexto triunfo con un empate, dos derrotas y 19 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul. Las Chivas aparecen en el duodécimo escaño con ocho unidades.

TIGRES LO EMPATA IN EXTREMIS