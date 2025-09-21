Liga MX: Toluca le propinó goleada a las Chivas y se mantiene como gran candidato para repetir el título

En otro duelo, el argentino <b>Ángel Correa</b> anotó un gol de derecha en el minuto 90+2 para darle a los <b>Tigres </b>un empate 1-1 en el estadio de los <b>Pumas UNAM</b>.Después de que<b> Aaron Ramsey</b> falló un penal en el minuto 24, <b>Pumas </b>tomó ventaja en el 86 con un golpe de zurda de <b>José Juan Macías</b> a pase del panameño <b>Adalberto Carrasquilla</b>, pero <b>Tigres </b>reaccionó y rescató la igualada por intermedio de <b>Correa </b>para subir al sexto lugar con 16 puntos, tres encima de <b>Pumas</b>, séptimo.