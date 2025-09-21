Futbol Mexicano

Liga MX: Toluca le propinó goleada a las Chivas y se mantiene como gran candidato para repetir el título

Los 'Diablos Rojos' silenciaron el Estadio Akron y Alexis Vega sentenció el contundente triunfo ante su exequipo.

2025-09-21

El Toluca, actual campeón mexicano, goleó este sábado por 0-3 a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron y se mantiene como uno de los candidatos para repetir el título en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En la continuación de la novena jornada del campeonato, el portugués Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega anotaron por los 'Diablos' que dirige el 'Turco' Mohamed.

Liga MX: América evitó la derrota en el 89 ante el Monterrey de Sergio Ramos y le impide retomar el liderato

Guadalajara, entrenado por el argentino Gabriel Milito, salió a proponer y en el minuto 9 estuvo cerca de abrir el marcador, pero Efraín Álvarez falló con todo a favor.

Toluca tomó ventaja en el minuto 21 con un gol de derecha de Paulinho tras pase de Vega, el 1-0, ventaja ampliada en el 24 con un cabezazo de Gallardo en un tiro de esquina.

En el 51 Guadalajara se quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Rubén González, lo cual aprovecharon los visitantes que ampliaron la diferencia en el 56 con un tanto de derecha de Vega.

Aunque sufrió la expulsión del uruguayo Bruno Méndez, en el 70, Toluca mantuvo el control del encuentro y sumó su sexto triunfo con un empate, dos derrotas y 19 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul. Las Chivas aparecen en el duodécimo escaño con ocho unidades.

TIGRES LO EMPATA IN EXTREMIS

En otro duelo, el argentino Ángel Correa anotó un gol de derecha en el minuto 90+2 para darle a los Tigres un empate 1-1 en el estadio de los Pumas UNAM.

Después de que Aaron Ramsey falló un penal en el minuto 24, Pumas tomó ventaja en el 86 con un golpe de zurda de José Juan Macías a pase del panameño Adalberto Carrasquilla, pero Tigres reaccionó y rescató la igualada por intermedio de Correa para subir al sexto lugar con 16 puntos, tres encima de Pumas, séptimo.

