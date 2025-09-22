Herediano del hondureño Getsel Montes hace oficial el fichaje del sustituto de Hernán Medford en el banquillo florense

Por medio de un comunicado de prensa detallaron que “¡Regresa! Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025. El DT bicampeón vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada”.

A las puertas de enfrentar un partido de la jornada 11 del torneo de la Primera División de Costa Rica, de manera oficial, el Club Sport Herediano , club en el que milita el hondureño Getsel Montes , confirma el regreso de su presidente Jafet Soto al banquillo del Team.

Soto llega a cubrir el vacío que dejó Hernán Medford, quien fue despedido tras los malos resultados en el campeonato local.

Soto Molina ha sido el eterno apaga fuegos y ya dirigió un choque, tras haber sido despedido Pablo Salazar.

Jafet sustituirá a Hernán Medford y por segunda ocasión en la temporada se sentará en el banquillo, pues ya dirigió un partido como interino ante Alajuelense, al cual derrotó 0-1 en el estadio Alejandro Morera Soto.



Getsel Montes cuenta con el respaldo de Soto, quien lo ha defendido en el momento que no había sido convocado a la selección de Honduras.