¿Qué sucede con Romell Quioto? El contratiempo del hondureño que le pasó factura en su equipo en Arabia Saudita

El atacante hondureño, junto a Deiby Flores , tuvieron un retraso en su vuelo de regreso a Arabia Saudita , y producto del vuelo, el cansancio se notaba y aún así el técnico del club saudí lo puso de titular en el juego siguiente. No obstante, el nivel del hondureño se vio mermado.

Romell Quioto no está teniendo días cómodos en la Saudí Pro League con el Al-Najma , y todo tiene como raíz su convocatoria a la Selección de Honduras después de la doble fecha FIFA de septiembre donde fue titular.

Eso no le agradó al técnico portugués Mário Silva, quien habló con Quioto y le exteriorizó que iba de suplente en el compromiso que el Al-Najma disputó este martes por la Copa Árabe. Decisión que extrañó a todos en el club, pero la explicación del luso fue "por bajo rendimiento".

No obstante la intención del atacante hondureño Romell Quioto es revertir la situación ante los ojos de Silva y demostrarle el porqué el club adquirió su ficha y que el mal rendimiento del duelo anterior fue producto del cansancio del vuelo y los dos juegos intensos que Honduras encaró en la fase final de la eliminatoria.

Desde Arabia Saudita varias cuentas que le dan seguimiento al equipo de la estrella se extrañaron que uno de sus tres capitanes no estuviera de titular contra el Damac y se hablaba de una posible salida del atacante, algo que esta descartado.