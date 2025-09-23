¿Qué sucede con Romell Quioto? El contratiempo del hondureño que le pasó factura en su equipo en Arabia Saudita

<b>Romell Quioto</b> no está teniendo días cómodos en la <b>Saudí Pro League</b> con el <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.transfermarkt.es/al-najma-sc/startseite/verein/32328" target="_blank">Al-Najma</a></b>, y todo tiene como raíz su convocatoria a la <b>Selección de Honduras </b>después de la doble fecha FIFA de septiembre donde fue titular.El atacante hondureño, junto a <b>Deiby Flores</b>, tuvieron un retraso en su vuelo de regreso a <b>Arabia Saudita</b>, y producto del vuelo, el cansancio se notaba y aún así el técnico del club saudí lo puso de titular en el juego siguiente. No obstante, el nivel del hondureño se vio mermado.