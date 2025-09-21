Bryan Róchez comienza a ganar protagonismo en el Leixoes; titular y triunfo de su equipo por la Copa

Róchez estuvo presente 79' minutos en el partido de la segunda ronda de la <b>Taca de la Liga de Portugal,</b> y anteriormente en los dos partidos por la segunda liga, había disputado 31' y 12' minutos respectivamente en los duelos frente a <b>Farense</b> y <b>Feirense</b>.La intención del futbolista hondureño es recuperar su forma fisica y goleadora para ser nuevamente elegible por <b>Reinaldo Rueda</b> en la <b>Selección de Honduras </b>para los últimos duelos eliminatorios de la <b>fase final de Concacaf</b>.