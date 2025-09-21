Bryan Róchez comienza a ganar protagonismo en el Leixoes; titular y triunfo de su equipo por la Copa

Bryan Róchez poco a poco retoma el ritmo que ha perdido en los últimos meses y con el Leixoes SC comienza a tener protagonismo tras la última temporada donde alternó con el Petro Luanda de Angola con el CD Mafra, con el cual descendió a tercera de Portugal.

La momia obtuvo su primer titularidad con el Leixoes SC y fue en el triunfo a domicilio 0-1 ante el Naval 1893, con anotación de Bica al 52' en un partido bastante trabajado para los del hondureño.

El catracho ya había aparecido en dos cotejos por la segunda división de Portugal con los suyos, pero en ninguno de los tres compromisos el hondureño ha podido celebrar un gol suyo.