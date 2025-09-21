Legionarios

Bryan Róchez comienza a ganar protagonismo en el Leixoes; titular y triunfo de su equipo por la Copa

El atacante hondureño Bryan Róchez se ganó su primera titularidad en el Leixoes SC de Portugal.

2025-09-21

Bryan Róchez poco a poco retoma el ritmo que ha perdido en los últimos meses y con el Leixoes SC comienza a tener protagonismo tras la última temporada donde alternó con el Petro Luanda de Angola con el CD Mafra, con el cual descendió a tercera de Portugal.

La momia obtuvo su primer titularidad con el Leixoes SC y fue en el triunfo a domicilio 0-1 ante el Naval 1893, con anotación de Bica al 52' en un partido bastante trabajado para los del hondureño.

El catracho ya había aparecido en dos cotejos por la segunda división de Portugal con los suyos, pero en ninguno de los tres compromisos el hondureño ha podido celebrar un gol suyo.

Róchez estuvo presente 79' minutos en el partido de la segunda ronda de la Taca de la Liga de Portugal, y anteriormente en los dos partidos por la segunda liga, había disputado 31' y 12' minutos respectivamente en los duelos frente a Farense y Feirense.

La intención del futbolista hondureño es recuperar su forma fisica y goleadora para ser nuevamente elegible por Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras para los últimos duelos eliminatorios de la fase final de Concacaf.

Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
