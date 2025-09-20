El Levante de Kervin Arriaga propina goleada y firma su primer triunfo en LaLiga antes de recibir al Real Madrid

El Levante de Kervin Arriaga consiguió su primer triunfo en la Liga Española tras golear este sábado al Girona en Montilivi (0-4) por la quinta jornada del certamen.

La escuadra granota dirigida por Julián Calero logró tres puntos balsámicos fuera de casa para salir de la zona roja en la clasificación. Etta Eyong, un golazo de tiro libre de Carlos Álvarez, otro de Iván Romero y uno de Goduine Koyalipou le dieron la victoria a un Levante que aprovechó la ventaja numérica sobre el campo.

Girona terminó jugando con nueve hombres ante su gente por las expulsiones de Axel Witsel al minuto 30 del primer tiempo y de Vitor Reis cuando apenas estaba iniciando el complemento (46').

Levante abrió el marcador a los 43' con el tanto de Eyong luego de suspenderse por los aires y conectar con un gran remate de cabeza un centro desde la derecha. La visita se iba con el 0-1 en el marcador al descanso.

Para el segundo tiempo, tras la roja de Reis, el Levante aumentó su ventaja en el tablero con el golazo de tiro libre de Carlos Álvarez al 49'. El mediapunta español disparó con la zurda por encima de la barrera y el balón se colgó en el ángulo derecho de la portería que defiende Gazzaniga.