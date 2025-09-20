El Levante de Kervin Arriaga propina goleada y firma su primer triunfo en LaLiga antes de recibir al Real Madrid

El <b>Levante </b>sentenció la goleada en el añadido con el tanto del africano <b>Goduine Koyalipou</b> tras otra jugada colectiva que tomó mal parado a los locales (93). Con este resultado, el <b>Levante </b>sube al decimosegundo puesto de la clasifación con 4 unidades tras registrar su primera victoria, un empate y tres derrotas. <b>Girona</b>, por su parte, queda hundido en el sótano con apenas un punto.La próxima cita para el equipo granota será el martes ante nada menos que el líder <b>Real Madrid </b>en el Estadio Ciutat de València. <b>Kervin Arriaga</b> podría tener la oportunidad de enfrentar a uno de los equipos más grandes de Europa.