Girona vs Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga? LaLiga EA Sports 2025-26

El Girona y el Levante, que han sumado un punto de 12 posibles tras las primeras cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, disputarán este sábado en Montilivi un duelo de urgencias que afrontan con el reto de lograr su primera victoria para salir de la zona de descenso. El Girona, tras inaugurar la temporada con preocupantes derrotas ante el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2), dio un paso adelante y se quedó a las puertas de la victoria en casa del Celta de Vigo (1-1).

El equipo de Míchel, con los debutantes Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat, se adelantó con un gol del delantero ucraniano, su fichaje estrella, pero se quedó sin el triunfo por un tanto de penalti de Borja Iglesias en el minuto 92. Los rojiblancos volvieron a sufrir mucho en defensa, una asignatura pendiente desde la temporada pasada, pero fueron un equipo ambicioso y competitivo que jugó de tú a tú contra el cuadro gallego. El Girona demostró brotes verdes, según su técnico, pero la realidad dice que continúa último con dos goles a favor y once en contra. No ganar al Levante alimentaría las dudas y los fantasmas en el entorno del club. El último enfrentamiento con el cuadro 'granota' fue en mayo de 2019, con una derrota por 1-2, y supuso el descenso virtual del Girona a Segunda División.

Míchel tiene las bajas por lesión de Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín y Viktor Tsygankov. En la portería, Paulo Gazzaniga, muy señalado en las primeras jornadas, fue el mejor del equipo ante el Celta y debería mantenerse en el once, a pesar de la llegada en el último día del mercado del arquero Dominik Livakovic, que llegó cedido del Fenerbahce con la etiqueta de incorporación clave. El Levante busca su primera victoria en Girona después de haber desperdiciado ante el Betis en la última jornada una ventaja de dos goles y ceder un empate al final. El cuadro de Julián Calero ya varió su sistema ante el equipo verdiblanco para mejorar su rendimiento defensivo, pero con nueve goles recibidos es, junto al Mallorca, el segundo equipo de Primera que más tantos le han encajado. El entrenador del Levante ha preparado el partido con los veinticinco jugadores de la plantilla y el uruguayo Alan Matturro, recuperado de una lesión muscular desde la pretemporada, es la gran novedad en la convocatoria del equipo. Fuentes del club valenciano confirmaron que viajarán a Girona todos los jugadores de la plantilla, por lo que Calero deberá hacer algún descarte técnico antes del partido.