Girona vs Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga? LaLiga EA Sports 2025-26

Uno de los cambios en el once del Levante puede ser la entrada del hondureño Kervin Arriaga en la medular después de haber debutado ante el Real Betis, mientras que Carlos Álvarez, Romero y Etta Eyong formarán el tridente en ataque.<b>- Alineaciones probables:</b><b>Girona: </b>Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Asprilla, Ounahi, Portu; y Vanat.<b>Levante:</b> Ryan; Toljan, Unai, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol o Arriaga, Olasa, Pablo Martínez, Romero, Carlos Álvarez y Etta.<i>*Kervin Arriaga inicia en el banquillo*</i>Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz).Estadio: Estadi de Montilivi.Hora: 2:00 de la tarde España (6:00 de la mañana Honduras)Dónde ver: Sky Sports y Tigo Sports (Sevicio VIX)