Jonathan Rubio arranca una nueva temporada de Liga de Angola y comienza con pie derecho camino a la Champions de África

Jonathan Rubio y el Petro de Luanda arrancaron la temporada siendo campeones de la Supercopa de Angola derrotando 3-1 al Kabuscorp, Tiago Reis anotó doblete y Jorge Pereira. El volante catracho fue titular en el partido.

Tras ser campeones de la Supercopa de Angola, empezaron con pie derecho su camino a la clasificación de la Champions de África derrotando 0-3 como visitantes al Cercle de Joachim SC de Islas Mauricio. Jonathan Rubio igualmente formó parte del once titular del primer partido del torneo internacional con el conjunto angoleño.

El campeón de Angola juega la fase preliminar de la máxima competición a nivel de clubes africanos y disputará su juego de vuelta como local el próximo sábado 27 de septiembre. De clasificar jugará la última fase de la eliminatoria para entrar a la fase de grupos del torneo internacional.

De avanzar a la siguiente ronda de la CAF Champions League, su rival será el ganador del duelo entre Côte d'Or de Seychelles y Stade D'Abidjan de Costa de Marfil. La ventaja es para los marfileños quienes ganaron el juego de ida 0-2.

En la liga de Angola, Jonathan Rubio y su equipo se estrenará el próximo miércoles 24 de septiembre, jugarán su primer partido de la liga como locales ante el Bravos do Maquis en el estadio 11 de Novembro. El conjunto visitante jugará su segunda jornada del campeonato local, luego de derrotar 5-1 al Primeiro de Maio en la fecha 1.

Esta será la tercera temporada de Jonathan Rubio con el Petro de Luanda, luego de su paso por el fútbol portugués con el Gil Vicente, Tondela, G. D. Chaves, C. D. Santa Clara y Académico Viseu FC. Desde su llegada ha ganado 6 títulos con el máximo ganador del fútbol de Angola, 2 Ligas, 3 Super Copas y 1 Copa nacional.