Kervin Arriaga disfrutó su primera titularidad y así le fue al Levante contra Getafe en la Liga Española

Kervin Fabián Arriaga tiene toda la confianza de su entrenador Julián Calero en Levante y este sábado disfrutó de su primera titularidad. Tuvo que esperar hasta la jornada siete y un sin fin de situaciones para poder partir desde el 11. Arriaga ya había disputado minutos ante Betis, Girona y Real Madrid, ahora lo hizo contra el Getafe de José Bordalás que es uno de los equipos más complicados de visitar en la Liga Española. Ante esto Calero aseguró su medio del campo con Kervin.

Levante se puso a ganar al minuto 26' de partido gracias a un tanto de Iván Romero que aprovechó un excelente bajada de Roger Brugué dentro de área para definir con calidad ante David Soria. Eso le daba ventaja a los granotas en el Coliseum, pero no iba a ser fácil sacar los tres puntos. Getafe, que es un equipo que maneja muy bien la pelota parada buscó por todos los medios el gol del empate y este llegó en el segundo tiempo gracias a su persistencia. Tras un recentro de cabeza de Abdel Abqar, Juan Antonio Iglesias llegó como un cohete a rematar la pelota con la punta del zapato y vencer de esta forma a Mathew Ryan que tuvo miedo en su salida.



Ya con el empate 1-1, Julián Calero decidió sacar a Kervin Arriaga al minuto 62' de partido. El entrenador cumple su promesa de llevarlo poco a poco en su proceso, ya que recordemos que el hondureño no estuvo por una lesión muscular en los primeros partidos y ante Real Madrid presentó unas molestias en la rodilla.

El ex Platense tuvo buenos minutos, estuvo sólido en zona defensiva y con la pelota en los pies le dio buena salida al equipo, algo que a su técnico le gusta mucho. Kervin fue sustituido por Oriol Rey. El tiempo que jugó Arriaga, Sofascore le dio una valoración de 6.6, una de las más altas del partido y su estadísticas fueron, 32 toques, un pase largo, un regate efectivo y cuatro duelos aéreos ganados de cinco disputados. El marcador final fue 1-1 y con esto Levante llegó a 5 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Española. Los granotas tienen una marca de una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete partidos disputados. El próximo partido del Levante será el sábado 4 de octubre, también de visita, contra el Real Oviedo. Luego se viene el parón de selecciones y Kervin Arriaga seguramente estará con la Selección de Honduras.