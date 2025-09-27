Kervin Arriaga disfrutó su primera titularidad y así le fue al Levante contra Getafe en la Liga Española

Levante se puso a ganar al minuto 26' de partido gracias a un tanto de <b>Iván Romero </b>que aprovechó un excelente bajada d<b>e Roger Brugué</b> dentro de área para definir con calidad ante<b> David Soria</b>. Eso le daba ventaja a los granotas en el Coliseum, pero no iba a ser fácil sacar los tres puntos.<b>Getafe,</b> que es un equipo que maneja muy bien la pelota parada buscó por todos los medios el gol del empate y este llegó en el segundo tiempo gracias a su persistencia.Tras un recentro de cabeza de<b> Abdel Abqar,</b> <b>Juan Antonio Iglesias</b> llegó como un cohete a rematar la pelota con la punta del zapato y vencer de esta forma a Mathew Ryan que tuvo miedo en su salida.