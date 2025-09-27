Hansi Flick confirma lo que pasará con Lamine Yamal y la frase para el técnico de España que deja a muchos pensando

<br /><b>Flick</b> considera que el equipo donostiarra tiene<b> "una idea muy clara"</b> de juego. "Quieren salir fuertes desde atrás y delante tienen delanteros muy rápidos. Hay futbolistas que van muy bien en el uno contra uno. Es una buena oportunidad para mostrar nuestra valía", ha explicado.Preguntado sobre si esta tarde estará pendiente del derbi madrileño, <b>Flick</b> ha comentado que lo verá: "¿Es a las 16:15 horas, no? Creo que lo veremos. Siempre miro muchos partidos. Es una buena tarde para pasármela viendo este partido, entre dos grandes equipos. Tengo ganas de verlo".