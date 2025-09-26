Atlético vs Real Madrid: ¿A qué hora y por dónde ver a Mbappé contra Julián Álvarez? LALIGA EA Sports

<br />Permite al técnico tolosarra mantener su sistema, 4-3-3, en el que rinden como si llevasen años defendiendo el escudo Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que también se estrenan en el derbi, en una defensa que completan, descansados tras ser suplentes ante el <b>Levante, Dani Carvajal y Éder Militao.</b> Con Tchouaméni como el pilar en la medular, Fede Valverde buscando una mejor versión y Arda Güler poniendo la imaginación en la posesión. Más un tridente que viene de marcar, Mastantuono, Vinícius y Mbappé, que, tras anotar en diez de sus once últimos partidos en LaLiga, busca su primer gol en juego en el Metropolitano.<b>- Alineaciones probables:</b><b>Atlético de Madrid: </b>Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Baena o Griezmann y Julián Alvarez.<b>Real Madrid:</b> Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.<b>Árbitro: </b>Javier Alberola (C. Castilla-La Mancha).<b>Estadio:</b> Riyadh Air Metropolitano.<b>Hora: </b>4:15 de la tarde en España (8:15 de la mañana en Honduras)<b>Transmite: </b>Sky Sports.