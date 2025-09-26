Fabrizio Romano también lo confirma: Xabi Alonso recibe el anuncio que más le duele en el Real Madrid: "Está hecho"

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras", manifestó."Es muy impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (Saliba tiene 22 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", añadió Arteta.