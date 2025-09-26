Fabrizio Romano también lo confirma: Xabi Alonso recibe el anuncio que más le duele en el Real Madrid: "Está hecho"

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó este viernes la renovación del defensa francés William Saliba por el club 'Gunner'. El central galo hará oficial en los próximos días que su vínculo con el Arsenal se extiende hasta 2030, siendo una de las renovaciones más importantes del club en este 2025 después de las de Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, y a la espera de que Bukayo Saka certifique la suya.

"Esperemos que todo el mundo pueda hablar de ellos pronto, incluyendo el Arsenal. Es lo que espero. Dejemos que el club lo anuncie cuando esté todo hecho", dijo el técnico español en rueda de prensa. Saliba, que llegó al Arsenal en 2019 y pasó varias cesiones antes de asentarse como titular, forma una de las mejores duplas en defensa junto a Gabriel.

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras", manifestó. "Es muy impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (Saliba tiene 22 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", añadió Arteta.