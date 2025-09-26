Xabi cierra el debate Vinicius con demoledora frase e impacta a Barcelona sobre el retiro de Busquets: "Siempre iba un..."

Xabi puso en valor las cualidades futbolísticas de Busquets, al que espera volver a ver pronto en nuevas labores en el césped."Es de los jugadores que sustenta al equipo. Colectivo, generoso, muy inteligente en la toma de decisiones, en saber anticiparse a lo que va a pasar. No era el más rápido pero sí de cabeza. Siempre iba un segundo por delante y tomaba las decisiones correctas", analizó."Por eso ha tenido la carrera que ha tenido. <b>Que disfrute los últimos partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera. </b>Que descanse que luego seguramente volverá al verde", sentenció.