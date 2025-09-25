Barcelona mete presión al Real Madrid para el derbi: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la remontada

Ya para la segunda parte, Hansi Flick retocó su equipo y tras los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo , consiguió su quinto triunfo de la temporada, solo en una perdió unidades y fue en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano.

Barcelona sufrió para vencer al Real Oviedo (1-3) . Todo el partido fue mejor que su rival, pero un error de Joan García los penalizó a irse perdiendo en el primer tiempo con un tanto de Alberto Riera desde mediocampo.





Tras los tres puntos ante Oviedo, Barcelona llegó a 16 en la tabla de posiciones de la Liga Española y queda a dos del Real Madrid que el martes venció al Levante de Kervin Arriaga.

En la próxima jornada, la 7, la Casa Blanca va a enfrentar al Atlético en el derbi (Sábado 8:15 A.M). Los de Xabi Alonso visitan el Metropolitano con la tarea de mantener el invicto.

Los del Cholo Simeone se quieren meter otra vez en conversación por el título y saben que los tres puntos son claves. Hasta ahora los colchoneros tienen 9 unidades en la clasificación.

En cuanto al Barcelona, el equipo culé va a recibir en Montjuic a la Real Sociedad (Domingo 10:30 A.M). El equipo culé ya va a saber el resultado y lo que necesitará para ser líder o no dejar escapar al Real Madrid en la tabla de posiciones.