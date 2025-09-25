Internacionales

Barcelona mete presión al Real Madrid para el derbi: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la remontada

Barcelona vino de atrás para conseguir tres puntos que meten presión al Real Madrid, que no puede fallar en el derbi.

  Barcelona mete presión al Real Madrid para el derbi: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la remontada

    Barcelona ganó al Real Oviedo en la jornada 6 de la Liga Española.

     Kevyn Oseguera
2025-09-25

Barcelona sufrió para vencer al Real Oviedo (1-3). Todo el partido fue mejor que su rival, pero un error de Joan García los penalizó a irse perdiendo en el primer tiempo con un tanto de Alberto Riera desde mediocampo.

Ya para la segunda parte, Hansi Flick retocó su equipo y tras los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo, consiguió su quinto triunfo de la temporada, solo en una perdió unidades y fue en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano.

Tras los tres puntos ante Oviedo, Barcelona llegó a 16 en la tabla de posiciones de la Liga Española y queda a dos del Real Madrid que el martes venció al Levante de Kervin Arriaga.

En la próxima jornada, la 7, la Casa Blanca va a enfrentar al Atlético en el derbi (Sábado 8:15 A.M). Los de Xabi Alonso visitan el Metropolitano con la tarea de mantener el invicto.

Los del Cholo Simeone se quieren meter otra vez en conversación por el título y saben que los tres puntos son claves. Hasta ahora los colchoneros tienen 9 unidades en la clasificación.

En cuanto al Barcelona, el equipo culé va a recibir en Montjuic a la Real Sociedad (Domingo 10:30 A.M). El equipo culé ya va a saber el resultado y lo que necesitará para ser líder o no dejar escapar al Real Madrid en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en la Liga Española

