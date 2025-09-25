Barcelona mete presión al Real Madrid para el derbi: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la remontada

<b>Barcelona</b> sufrió para vencer al <b>Real Oviedo (1-3)</b>. Todo el partido fue mejor que su rival, pero un error de<b> Joan García</b> los penalizó a irse perdiendo en el primer tiempo con un tanto de <b>Alberto Riera</b> desde mediocampo.Ya para la segunda parte, <b>Hansi Flick</b> retocó su equipo y tras los tantos de<b> Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo</b>, consiguió su quinto triunfo de la temporada, solo en una perdió unidades y fue en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano.