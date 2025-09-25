Xabi Alonso no cuenta con ellos: la mala noticia que confirma Real Madrid antes del derbi contra el Atlético

Una mañana intensa en la que <b>Xabi Alonso</b> preparó a conciencia el primer duelo de los considerados grandes de la temporada, que inició trasladando al campo de entrenamiento los aspectos tácticos claves del análisis en vídeo del<b> Atlético de Madrid.</b> Junto a esa parte central de la sesión, los jugadores trabajaron con balón en ejercicios de posesión y presión, según informa la web del club blanco, y acabaron disputando un partido de <b>diez contra diez.</b>Confirmadas las bajas de los jugadores que se mantienen en la enfermería con lesiones musculares -Trent, Rüdiger y Mendy-, <b>Xabi trabajó con el resto de su plantilla,</b> en la que ya se han integrado<b> Jude Bellingham </b>y<b> Eduardo Camavinga,</b> que han tenido minutos sueltos en los dos últimos encuentros, y <b>Endrick</b>, que aspira a reaparecer en el derbi madrileño.Aunque el once que tiene en mente el técnico madridista está bastante definido y ninguno de los tres jugadores que salen de lesión, tienen a priori opciones de entrar de inicio. Incluido el inglés Bellingham, llamado a tener un papel importante en el equipo, pero aún corto de ritmo de competición tras superar la operación de hombro a la que se sometió en julio y acortar en un mes su regreso.