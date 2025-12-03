Internacionales

Sorteo Mundial 2026: Música, artistas, sorpresas y de la gala para conocer los grupos

La gala celebrará este viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington.

    El sorteo del Mundial 2026 tendrá a muchas estrellas presentes en el evento a realizarse en Washington. Foto cortesía.
2025-12-03

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C. iniciando desde las 11 de la mañana, hora de Honduras.

Este Mundial 2026 será histórico: será la primera edición con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Este sorteo marca no solo el arranque oficial del camino hacia el Mundial 2026 sino el inicio de una celebración global que combina fútbol, espectáculo y cultura.

Los fanáticos no solo conocerán a sus rivales: vivirán una fiesta planetaria que eleva la expectativa a niveles insospechados.

Los organizadores de la FIFA han resaltado que la ceremonia no solo definirá los emparejamientos, sino que busca celebrar la globalidad del fútbol: cultura, espectáculo y fanatismo unidos bajo un mismo techo.

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO?
Las selecciones se repartirán en cuatro bombos (pots), de 12 países cada uno, según su posición en el ranking mundial de la FIFA al 19 de noviembre de 2025.
El Pot 1 incluye a los tres países anfitriones (EE.UU., Canadá y México) —que ya tienen grupo asignado—, más las nueve selecciones mejor rankeadas aparte de los anfitriones: muchas potencias tradicionales.
El resto de los países clasificados se ubican en los Pots 2, 3 y 4 según ranking, incluyendo seis plazas aún por definirse (los ganadores de los repechajes europeos e interconfederativos) en el Pot 4.
El sorteo extraerá un país por pot para cada uno de los 12 grupos.Reglas de distribución geográfica: En general, no puede haber en un mismo grupo más de un equipo de la misma confederación — salvo Europa (UEFA), donde pueden haber hasta dos selecciones por grupo — debido al alto número de europeos clasificados.

PRESENTADORES Y ESTRELLAS QUE ENCENDERÁN LA GALA
• La supermodelo y productora ganadora del Emmy Heidi Klum será una de las anfitrionas. Vuelve a presentarse en una ceremonia mundialista 20 años después.
• La gala tendrá también al carismático cómico y actor Kevin Hart, cuya energía promete darle humor y dinamismo al evento. • A ellos se une el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará el "sello de Hollywood" al sorteo.• El legendario tenor italiano Andrea Bocelli, conocido por su potencia vocal y alcance mundial.
• El icono del pop británico Robbie Williams, que actuará acompañado de la famosa cantante estadounidense Nicole Scherzinger.
• Para cerrar con broche de oro, el clásico grupo disco Village People interpretará su himno emblemático "Y.M.C.A.", llevando la fiesta al cierre del evento.

¿QUÉ ESPERAR DEL SORTEO?
• Más allá del sorteo: un show lleno de música, luces y celebridades internacionales.
• Un formato renovado con 48 selecciones, que promete sorpresas, nuevos rivalidades y partidos inéditos.
• Accesibilidad global: transmisión en vivo a través de plataformas oficiales de la FIFA y sus socios audiovisuales.

LOS BOMBOS DEL MUNDIAL 2026
Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados vía repechaje europeo (Play-Offs A–D) y las dos plazas que saldrán del repechaje interconfederaciones.

