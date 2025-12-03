Sorteo Mundial 2026: Música, artistas, sorpresas y de la gala para conocer los grupos

<b>¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO?<br />Las selecciones </b>se repartirán en cuatro bombos (pots), de 12 países cada uno, según su posición en el ranking mundial de la FIFA al 19 de noviembre de 2025.<br /><b>El Pot 1 incluye a los tres</b> países anfitriones (EE.UU., Canadá y México) —que ya tienen grupo asignado—, más las nueve selecciones mejor rankeadas aparte de los anfitriones: muchas potencias tradicionales.<br /><b>El resto de los países</b> clasificados se ubican en los Pots 2, 3 y 4 según ranking, incluyendo seis plazas aún por definirse (los ganadores de los repechajes europeos e interconfederativos) en el Pot 4.<br /><b>El sorteo extraerá un país</b> por pot para cada uno de los 12 grupos.Reglas de distribución geográfica: En general, no puede haber en un mismo grupo más de un equipo de la misma confederación — salvo Europa (UEFA), donde pueden haber hasta dos selecciones por grupo — debido al alto número de europeos clasificados.<b>PRESENTADORES Y ESTRELLAS QUE ENCENDERÁN LA GALA</b><br />• La supermodelo y productora ganadora del Emmy Heidi Klum será una de las anfitrionas. Vuelve a presentarse en una ceremonia mundialista 20 años después.<br />• La gala tendrá también al carismático cómico y actor Kevin Hart, cuya energía promete darle humor y dinamismo al evento. • A ellos se une el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará el "sello de Hollywood" al sorteo.• El legendario tenor italiano Andrea Bocelli, conocido por su potencia vocal y alcance mundial.<br />• El icono del pop británico Robbie Williams, que actuará acompañado de la famosa cantante estadounidense Nicole Scherzinger.<br />• Para cerrar con broche de oro, el clásico grupo disco Village People interpretará su himno emblemático "Y.M.C.A.", llevando la fiesta al cierre del evento.