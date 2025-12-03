¡Qué orgullo! El mundialista centroamericano que estará en el sorteo de la ronda de grupos del Mundial United 2026

Tremendo orgullo para el histórico guardameta panameño Jaime Penedo, uno de los nombres más emblemáticos del fútbol centroamericano luego de recibir la invitación oficialmente por la FIFA para participar en el sorteo de la ronda de grupos del Mundial de United 2026. La ceremonia, que se realizará este viernes 5 de diciembre en Estados Unidos, definirá el camino de las 48 selecciones participantes, será un acontecimiento que marcará la ruta hacia el torneo más grande de la historia.

Penedo compartió sus impresiones sobre su presencia en el magno evento. “Representar a Panamá es el orgullo más grande que uno puede sentir”, expresó con firmeza. “Ser elegido por parte de la FIFA como un invitado es súper gratificante, pero lo es aún más porque voy a representar a mi país”. La invitación, según confesó el propio Penedo, llegó de manera inesperada. “No lo esperaba. Sí me tomó por sorpresa, pero la recibí con mucha alegría y mucho orgullo”, declaró. Para él, la posibilidad de estar presente en un evento de esta magnitud tiene un significado especial, sobre todo en un Mundial que tendrá sedes compartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del torneo. VER MÁS: Federación de Honduras confirma qué hojas de vida de técnicos han llegado para la selección y cuándo lo anuncian La presencia de Jaime Penedo en un evento FIFA no es casualidad. El exportero es considerado una de las máximas figuras del fútbol panameño, con una trayectoria que abarca más de 130 partidos internacionales, múltiples participaciones en la Copa Oro, un histórico subtítulo en 2013 y, por supuesto, su papel protagónico en la clasificación de Panamá a su primera Copa del Mundo, Rusia 2018.