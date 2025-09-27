Internacionales

Celebra Barcelona: Así quedó la tabla de la Liga de España tras el baile de Atlético de Madrid al Real Madrid

Así marcha la tabla de posiciones tras el partido entre Atlético de Madrid vs Real Madrid por la jornada siete de la Liga de España.

  • Celebra Barcelona: Así quedó la tabla de la Liga de España tras el baile de Atlético de Madrid al Real Madrid

    Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de España.

    Mario O. Figueroa
2025-09-27

¡Colosal! Atlético de Madrid ganó, gustó y goleó al Real Madrid en el inicio de la jornada siete de la Liga de España. El "Rojiblanco" sumó tres puntos importantes y puso de cabeza la tabla de posiciones en España.

A pesar de la derrota ante el aleti, Real Madrid sigue líder con 18 puntos, pero Barcelona podría pasarle en la clasificación si doblega a Real Sociedad mañana domingo. El FC Barcelona actualmente suma 16 puntos y podría alcanzar los 19 y tomar la punta.

Villarreal marcha tercero en la clasificación y el Atlético de Madrid le respira en la nuca tras el gran triunfazo ante Real Madrid. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone son cuartos con 12 unidades.

Lo que falta para los 1,000: Cristiano Ronaldo marca y cada día está más lejos de Messi en la tabla de máximos goleadores

En la quinta posición aparece Espanyol con 12 puntos. Getafe suma 11 puntos, tomando el último boleto a puestos europeos. Elche marcha en la séptima posición y Athletic Club de Bilbao se mantiene en la pelea.

Hablando del Levante del catracho Kervin Arriaga, su equipo se ubica en la decimosexta posición de la tabla española. Este sábado sumó un punto de oro en su visita ante el Getafe.

Los últimos tres lugares descienden a segunda división, y por los momentos Real Oviedo, Girona y Mallorca se ubican en estas plazas de la zona baja.

PARTIDOS DE LA JORNADA 7
  • Sábado 27 de septiembre: 10:30 AM: Mallorca vs Alavés
  • 1:00 PM: Villarreal vs Athletic Club
  • Domingo 28 de septiembre: 10:30 AM: Barcelona vs Real Sociedad
  • 1:00 PM: Real Betis vs Osasuna


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga de España
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético de Madrid
|