Celebra Barcelona: Así quedó la tabla de la Liga de España tras el baile de Atlético de Madrid al Real Madrid

¡Colosal! Atlético de Madrid ganó, gustó y goleó al Real Madrid en el inicio de la jornada siete de la Liga de España. El "Rojiblanco" sumó tres puntos importantes y puso de cabeza la tabla de posiciones en España.

A pesar de la derrota ante el aleti, Real Madrid sigue líder con 18 puntos, pero Barcelona podría pasarle en la clasificación si doblega a Real Sociedad mañana domingo. El FC Barcelona actualmente suma 16 puntos y podría alcanzar los 19 y tomar la punta.

Villarreal marcha tercero en la clasificación y el Atlético de Madrid le respira en la nuca tras el gran triunfazo ante Real Madrid. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone son cuartos con 12 unidades.