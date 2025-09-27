Celebra Barcelona: Así quedó la tabla de la Liga de España tras el baile de Atlético de Madrid al Real Madrid

En la quinta posición aparece Espanyol con 12 puntos. Getafe suma 11 puntos, tomando el último boleto a puestos europeos. Elche marcha en la séptima posición y Athletic Club de Bilbao se mantiene en la pelea.Hablando del Levante del catracho Kervin Arriaga, su equipo se ubica en la decimosexta posición de la tabla española. Este sábado sumó un punto de oro en su visita ante el Getafe.Los últimos tres lugares descienden a segunda división, y por los momentos Real Oviedo, Girona y Mallorca se ubican en estas plazas de la zona baja.