¡Entrada gratis! Vive el Honduras vs Costa Rica en la lucha por un boleto al Mundial en nuestro Estadio Virtual

La emoción de vivir la fiebre futbolera que provoca nuestra Selección de Honduras está de regreso y ahora se juega un partido de infarto este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán contra Costa Rica a partir de las 8:00 de la noche.

¿No tenés con quién verlo? ¿Querés ir a disfrutarlo a lo grande? Alístate para el nuevo Estadio Virtual de DIEZ en el tercer nivel de Cascadas Mall, donde vivirás a lo grande este duelo entre catrachos y ticos.

La escuadra dirigida por Reinaldo Rueda tiene una cita histórica para escribir su nombre una vez más un una Copa del Mundo, donde estarán las mejores selecciones de todo el planeta.

Te estaremos esperando desde las 6:00 de la tarde con un ambiente de primer nivel y con la atención que te mereces, ya que tú compartes nuestra misma pasión por el fútbol.

Y si vas saliendo del trabajo y aún no has comido o no te espera espera nadie en la casa o no te quedó tiempo ¡tranquilo! porque habrá venta alimentos, además de bebida.

También, podrás ganar muchos premios con nuestra dinámicas de sorteos, sonido envolvente y muchas sorpresas más.

PATROCINAN: Motomundo, Zambos, Xedex, Rexona, GES, Monsol y Piquete.