¡Entrada gratis! Vive el Honduras vs Costa Rica en la lucha por un boleto al Mundial en nuestro Estadio Virtual

La emoción de vivir la fiebre futbolera que provoca nuestra <b>Selección de</b> <b>Honduras</b> está de regreso y ahora se juega un partido de infarto este jueves 9 de octubre en el <b>estadio Morazán</b> contra <b>Costa Rica</b> a partir de las 8:00 de la noche.¿No tenés con quién verlo? ¿Querés ir a disfrutarlo a lo grande? Alístate para el nuevo Estadio Virtual de DIEZ en el tercer nivel de Cascadas Mall, donde vivirás a lo grande este duelo entre catrachos y ticos.La escuadra dirigida por <b>Reinaldo Rueda</b> tiene una cita histórica para escribir su nombre una vez más un una Copa del Mundo, donde estarán las mejores selecciones de todo el planeta.Te estaremos esperando desde las 6:00 de la tarde con un ambiente de primer nivel y con la atención que te mereces, ya que tú compartes nuestra misma pasión por el fútbol.Y si vas saliendo del trabajo y aún no has comido o no te espera espera nadie en la casa o no te quedó tiempo ¡tranquilo! porque habrá venta alimentos, además de bebida.También, podrás ganar muchos premios con nuestra dinámicas de sorteos, sonido envolvente y muchas sorpresas más.PATROCINAN: Motomundo, Zambos, Xedex, Rexona, GES, Monsol y Piquete.