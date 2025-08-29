Honduras Sub-21 se potencia para los Juegos Centroamericanos 2025 y cita a legionario proveniente de Europa

Estos Juegos Centroamericanos se desarrollarán del 18 al 30 de octubre y la presea de oro es el objetivo primordial para la Bicolor que dirige en estos momentos Orlando López , extécnico de los Lobos de la UPNFM.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 se acercan poco a poco y en el fútbol masculino la Selección de Honduras defenderá el bicampeonato conquistado en San José 2013 y Managua 2017, ambos logrados de la mano del técnico Carlos Tábora.

Orlando López se encuentra en plena preparación en este proceso en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. Y fue convocado un nuevo microciclo del 2 al 5 de septiembre.

Los catrachos conocieron que formarán parte del grupo B del fútbol masculino junto a Costa Rica, Panamá y Belice, donde los mejores dos avanzarán. El otro grupo A lo disputarán Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

El estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala será la sede de los encuentros futbolísticos. Escenario deportivo de césped artificial y la casa del Comunicaciones.

En esta nueva convocatoria de Honduras Sub-21 fueron citados 28 jóvenes en los que destacan futbolistas que tienen roce en la Liga Nacional como: Afronit Tatum (Real España), Jeffrey Ramos (Real Sociedad), Edwin Lobo (Olimpia), Jaylor Fernández (Marathón), Nixon Cruz (Real España), Mathías Vázquez, Dereck Moncada (Olimpia) entre otros.

Sin embargo, fueron citados dos legionarios como invitados especiales y tratar de entrar en la nómina oficial. El joven volante Jayson Quintanilla de 18 años juega para el North Carolina FC de la USL de Estados Unidos.

Y también fue convocado Johann Chirinos es un mediocampista de 20 años quien milita en las divisiones inferiores del FC Ingolstad II de Alemania, club que juega en la tercera división.

En esta categoría de la Bicolor están disponibles los legionarios de Europa: Nayrobi Vargas (Mainz 05 II ), Leonardo García Posadas (Hamburgo II) y Richard Martínez (Girona FC Juvenil A).

Los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 son fundamentales para este proceso olímpico y clasificatorio para los XX Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.

CONVOCATORIA SUB-21

PORTEROS

1. Humberto Juárez (Marathón)

2. Daniel Paguada (Motagua)

3. Rodbin Mejía (Olimpia)

4. Jhozua Cabrera (Olimpia)

DEFENSAS

5. Maycol Canales (Marathón)

6. Juanes Ramos (Génesis PN)

7. Afronit Tatum (Real España)

8. Kevin Fúnez (Real Tegus)

9. Jeffrey Ramos (Real Sociedad)

10. Jordan García (Motagua)

11. Jonathan Argueta (Motagua)

12. Edwin Lobo (Olimpia)

13. Jeferson Castillo (Platense)

MEDIOCAMPISTAS

14. Jonathan Bueso (Marathón)

15. Jaylor Fernández (Marathón)

16. Nixon Cruz (Real España)

17. Justin Ponce (Lobos UPNFM)

18. Ronald Polanco (Olimpia)

19. Samuel Sanders (Victoria)

20. Angel Aguilar (Arsenal Sao)

21. Johann Chirinos (FC Ingolstad II-Alemania)

22. Jayson Quintanilla (North Carolina FC-Estados Unidos)

DELANTEROS

23. César Sevilla (Marathón)

24. Edil Mármol (Génesis PN)

25. Edwin Munguía (Motagua)

26. Mathías Vázquez (Motagua)

27. Didier Paguada (Olimpia)

28. Dereck Moncada (Olimpia)