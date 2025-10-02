OFICIAL: Honduras anuncia su convocatoria para la batalla contra Costa Rica y Haití por las eliminatorias al Mundial 2026

Reinado Rueda anunció este jueves la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para los decisivos partidos de eliminatorias al Mundial-2026 frente a Costa Rica y Haití el próximo 9 y 13 de octubre, respectivamente. La Bicolor jugará el 9 ante los ticos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula (8:00 PM) y luego recibirá en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a los caribeños (6:00 PM), con la intención de aspirar a la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Una de las grandes novedades en la lista de Rueda ha sido el regreso de Rigoberto Rivas. El 'Bambino' ha tenido un año complicado con las lesiones, que lo hicieron perderse la pasada Copa Oro y en septiembre volvió a recaer mientras disputaba un partido con su club, el Kocaelispor de Turquía. Rivas parece ya haber superado sus molestias físicas y el técnico colombiano le ha dado la oportunidad de volver al equipo nacional para dichos encuentros. Futbolistas como Luis Vega, Alex López y Yustin Arboleda también regresan a la selección. Nayrobi Vargas, delantero de 19 años que milita en las inferiores del Mainz 05 alemán, y Leonardo Posadas García que juega para el Hamburgo, también fueron llamados por Rueda.

En la convocatoria sigue figurando Antony 'Choco' Lozano, a pesar que atraviesa un pésimo momento con el Santos Laguna. El delantero hondureño todavía no ha podido marcar tras seis partidos disputados en la Liga MX y recién vio la tarjeta roja ante Monterrey por un planchazo sobre el rostro de Sergio Ramos. Sin embargo, el profe Rueda continúa respaldando a Lozano porque siempre ha estado con la 'H' desde las selecciones menores y también en todo el proceso mundialista desde que él llegó al mando. Honduras marcha como líder del grupo C con cuatro puntos luego empatar con Haití en la primera fecha (0-0) y luego vencer a Nicaragua en Tegucigalpa (2-0). Una victoria sobre Costa Rica, que marcha en el segundo puesto con dos unidades, acercaría a la Bicolor a la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Por su parte, Haití se sitúa en el tercer puesto de la llave también con dos puntos mientras que Nicaragua se encuentra en la última plaza con solo un punto. Las entradas para el duelo contra los ticos en el Estadio Morazán mantienen dos categorías de acceso. El sector de Sol tendrá un costo de 700 lempiras y la localidad de Preferencia se fijó en 2,000 lempiras. Mientras que los boletos para el duelo frente a Haití en el Estadio Nacional tienen un valor de 300 lempiras en Sol, 500 lempiras en Sombra y 2,000 lempiras en Silla.