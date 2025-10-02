OFICIAL: Honduras anuncia su convocatoria para la batalla contra Costa Rica y Haití por las eliminatorias al Mundial 2026

En la convocatoria sigue figurando <b>Antony 'Choco' Lozano</b>, a pesar que atraviesa un pésimo momento con el <b>Santos Laguna</b>. El delantero hondureño todavía no ha podido marcar tras seis partidos disputados en la Liga MX y recién vio la tarjeta roja ante <b>Monterrey </b>por un planchazo sobre el rostro de <b>Sergio Ramos</b>.Sin embargo, el profe <b>Rueda </b>continúa respaldando a <b>Lozano </b>porque siempre ha estado con la 'H' desde las selecciones menores y también en todo el proceso mundialista desde que él llegó al mando.<b>Honduras</b> marcha como líder del grupo C con cuatro puntos luego empatar con <b>Haití </b>en la primera fecha (0-0) y luego vencer a <b>Nicaragua </b>en Tegucigalpa (2-0).Una victoria sobre <b>Costa Rica</b>, que marcha en el segundo puesto con dos unidades, acercaría a la Bicolor a la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.