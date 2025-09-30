"Piojo" levantó polvo con declaraciones de la convocatoria de Costa Rica contra Honduras y confirmó un regreso: "no estamos para observar"

El juego eliminatorio de la Concacaf entre las selecciones de <b>Honduras y Costa Rica </b>se acerca, será el 9 de octubre en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo C rumbo al Mundial 2026.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/piojo-herrera-confiesa-problema-honduras-decision-vacas-sagradas-costa-rica-PA27508689" target="_blank">Miguel "Piojo" Herrera</a></b>, técnico de Costa Rica, vive horas intensas producto del mal accionar de los ticos en el inicio de la ronda final empatando los juegos ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).