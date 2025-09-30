"Piojo" levantó polvo con declaraciones de la convocatoria de Costa Rica contra Honduras y confirmó un regreso: "no estamos para observar"

Miguel "Piojo" Herrera , técnico de Costa Rica, vive horas intensas producto del mal accionar de los ticos en el inicio de la ronda final empatando los juegos ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).

El juego eliminatorio de la Concacaf entre las selecciones de Honduras y Costa Rica se acerca, será el 9 de octubre en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo C rumbo al Mundial 2026.

Esta semana dio a conocer un listado para un microciclo con futbolistas que tiene contemplados utilizarlos para los encuentros ante Honduras y Haití del 9 y 13 de octubre.

"Los muchachos locales han ido ganando espacios en la competencia interna que hay dentro de la selección. Hay algunos que realmente no conozco, no hay tiempo de observarlos en partidos, esperemos observarlos en entrenamientos. Hoy no estamos para observar jugadores", destacó.

Además, envió un categórico mensaje: "lo primordial es eso, trabajar con los que están aquí y finalmente tomar la decisión entre los foráneos y los que están en la liga interna".

Uno de ellos es el veterano Celso Borges, figura del Alajuelense, quien será una novedad: “me faltaba el manejo del juego, alguien que pese más que los jóvenes y me senté a hablar con Celso. Él me dijo: ‘me habían hecho de lado, ya no me tomaban en cuenta’, pero me acerqué y ahora necesito un tipo que me empuje y nos maneje a estos jóvenes en la media cancha”, comentó a TDMás.

Y agregó: “lo de Celso lo dije desde que llegué. Yo no le cierro las puertas a nadie. Me ha quedado claro que el tico piensa primero en la selección. Aquí me queda claro que hay un amor por la camiseta; me parece que hay compromiso, amor y cariño”.

Además, el entrenador se refirió al escándalo que abarcó al delantero Creichel Pérez del Alajuelense que lo apartó del encuentro frente a Motagua por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 en Tegucigalpa, Honduras.

“Voy a hablar con la gente de la Liga en el regreso. Puede que no venga”, comentó Herrera. “Debilitar a un equipo porque tienes que castigar a un muchacho, pues hay muchas formas de castigar al jugador y donde más nos duele es en la bolsa. Mas que me dejes sin jugar un partido, es en la bolsa”.

El entrenador mexicano comienza a palpitar cada vez más el encuentro frente a Honduras y dio un mensaje fuerte: "Si los jugadores están listos, los que vienen para tratar de emular lo que hicieron anteriormente las grandes figuras del fútbol costarricense, que hicieron un Mundial increíble, que hicieron cosas muy buenas, pero todo se viene cayendo".

Y agregó: "yo no empecé este proceso, pero me toca continuarlo y lo voy a hacer buscando que los nuevos tengan la capacidad de emular lo que lograron las grandes figuras del pasado".

Llegará a Honduras con la convicción de sacarle los tres puntos a Honduras del propio estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. "Si hacemos un buen partido podemos darle la vuelta a todo lo que ha pasado", valoró.