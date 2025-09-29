La decisión que tomó Machillo Ramírez con Celso Borges, el castigo en Alajuelense y el Motagua que espera: "Tengo de referencia a Saprissa"

Óscar "Machillo" Ramírez evaluó la previa del partido que enfrenta la Liga Deportiva Alajuelense ante Motagua este martes por los cuartos de final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf. El entrenador fue consultado por varios temas includo el castigo a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, que fueron separados del plantel y no viajaron a Honduras para el partido contra los azules.



También habló de las situación de Celso Borges, que llegó a tierras catrachas con molestias. Ramírez ya tomó lo decisión y explicó a todos lo que pasará con el experimentado volante. De igual forma habló a profundidad de su rival de turno, que le gana la serie 1-0. A la hora de hacerlo toma como referencia el partido que tuvo Saprissa contra ellos en esta misma Copa Centroamericana.

CONFERENCIA DEL MACHILLO RAMÍREZ



La afición está molesta con el tema de los apartados ¿Cómo lo vivió usted la noticia y que opina al respecto? ¿Qué va a pasar con estos muchachos? "Creo el que con la decisión de que no viajen a Honduras ya indica que mi postura está clara y en este momento fue lo más sano. Gracias a Dios tenemos una plantilla sana y pues no cambia a lo que tenía planeado. Esta determinación representa lo que es el grupo. Yo no he hablado y me voy a sentar a hacerlo, pero el partido de mañana es una final y después veremos. También tiene que entrar la gerencia, pero insisto el tema principal es Motagua". ¿Cuánto le afecta este tema a sus planes para mañana? "Gracias a Dios siempre he tenido la dicha de sacar las cosas adelante y pues tengo alternativas de acuerdo a lo que vi en el partido de lo que vi en Alajuela. Con uno menos tuvimos un comportamiento importante, lástima ese gol que no queríamos en contra, pero tiene su mérito. Sobre los planes me facilita tomar una decisión desde el punto de vista de tener opciones".



¿Qué sucede con Celso Borges, cuenta con su presencia? "Lo traemos, pero vamos a mirar y creo que hay un porcentaje, un 20%, de que pueda recaer. Eso me da para pensar en el equipo nuestro como en lo que venga después. Lo vamos a mantener en el banco y dependiendo la necesidad, corremos en el riesgo". ¿Qué juego se imagina mañana, un Motagua buscando el gol o más conservador? "Es una pregunta interesante, más bien ustedes me pueden ayudar. Nosotros venimos con la necesidad de buscar un gol y veremos la respuesta de Motagua. Tengo la referencia de Saprissa que se cerró y se mantuvo conservador, pero no sé si ante su afición lo hará. Para todo escenario venimos preparados".