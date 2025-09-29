La decisión que tomó Machillo Ramírez con Celso Borges, el castigo en Alajuelense y el Motagua que espera: "Tengo de referencia a Saprissa"

<br /><b>La afición está molesta con el tema de los apartados ¿Cómo lo vivió usted la noticia y que opina al respecto? ¿Qué va a pasar con estos muchachos? </b>"Creo el que con la decisión de que no viajen a Honduras ya indica que mi postura está clara y en este momento fue lo más sano. Gracias a Dios tenemos una plantilla sana y pues no cambia a lo que tenía planeado. Esta determinación representa lo que es el grupo. Yo no he hablado y me voy a sentar a hacerlo, pero el partido de mañana es una final y después veremos. También tiene que entrar la gerencia, pero insisto el tema principal es Motagua".<b>¿Cuánto le afecta este tema a sus planes para mañana?</b>"Gracias a Dios siempre he tenido la dicha de sacar las cosas adelante y pues tengo alternativas de acuerdo a lo que vi en el partido de lo que vi en Alajuela. Con uno menos tuvimos un comportamiento importante, lástima ese gol que no queríamos en contra, pero tiene su mérito. Sobre los planes me facilita tomar una decisión desde el punto de vista de tener opciones".