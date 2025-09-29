Javier López adelanta que Motagua saldrá con todo, defiende a Luis Ortiz y señala: "Quieren estropear"

Motagua tiene medio boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana y la Champions de Concacaf 2026. El nido tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pero antes tendrá que ponerle el último clavo al ataúd de la Liga Deportiva Alajuelense. Así lo entiende Javier López, el estratega del "Mimado", quien manifestó que Motagua será un equipo ofensivo para el choque de vuelta de este martes en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El entrenador español también adelantó el cambio que hará por Marcelo Santos y responde a la polémica que está viviendo Luis Ortiz, que manifestó que sintió más presión en Saprissa en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

EN CONFERENCIA DE PRENSA

La ilusión de clasificar a semifinales: "Poder ir acércanos a ese sueño no solo para la plantilla y el técnico de Motagua sino su directiva y toda la afición para llevar a este equipo a una nueva final. En ese proceso estamos, con ilusión y mucha responsabilidad también porque después de ganar de visita lo que esperan todos es un final feliz". Alajuelense vive incertidumbre con sus futbolistas por actos de indisciplina: "Nosotros nos centramos en nuestro equipo y nuestros jugadores, que puedan ofrecer la mejor versión de ellos a nivel individual y también del equipo. En cuanto al tema extradeportivo del Alajuela estamos al tanto sobre la decisión que ha tomado el club, pero es una plantilla amplia y densa. Recuerdo que la Copa Centroamericana de 2024, Campos es fue el máximo goleador". Puede ser diferente Alajuelense con 11 jugadores: "No comparto, creo que once contra once ellos sufrieron bastante a los 10 minutos ya tenían dos amarillas y al minuto 15 una roja, eso es un significa que no lo estaban pasando bien en el terreno de juego porque les costaba frenar muchas nuestras intenciones. Y nos descolocó esa agresividad defensiva por parte de Alajuela, era algo con lo que no contábamos y estuvimos como media hora sacados de onda, el descanso nos vino muy bien". ¿Qué le preocupa para mañana? "Nunca me preocupo, yo me ocupo es el trabajo de los entrenadores. En cuanto a Marcelo Santos tiene una cualidades únicas, es un líder dentro del campo, es la extensión del cuerpo técnico dentro del terreno de juego y yo siempre quiero que esté, pero mañana va a jugar Jonathan Núñez y diez más es así de simple. No nos volvemos locos, confío en él, creo en él. Estamos trabajando en eso para que nos aporte con el equilibrio defensivo y ofensivo".